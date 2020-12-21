Dijital operatör Merkezi'nden gençlere özel paketler - Son Dakika

Dijital operatör Merkezi'nden gençlere özel paketler

21.12.2020 13:04
Dijital operatör Merkezi'nden gençlere özel paketler, System.String[]

Dijital operatör Turkcell, oyun oynamayı ve sosyal medyada vakit geçirmeyi seven gençler için yepyeni paketler hazırladığını duyurdu.

-Dijital operatör Turkcell, oyun oynamayı ve sosyal medyada vakit geçirmeyi seven gençler için yepyeni paketler hazırladığını duyurdu.

Turkcell, 25 yaş altı gençlerin mobil oyun oynarken, internette gezinirken ve sosyal medyada vakit geçirirken internet kotasını düşünmeden keyifle vakit geçirebilmeleri için "GNÇ Bana Göre" paketlerini hazırladı. Gençlerin hayat tarzlarına göre değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özelleştirilen GNÇ Gamer Ben, GNÇ Sosyalleşen Ben ve GNÇ Net Ben paketleri, bol bol GB sunarken istenildiği zaman paketler arasında geçiş de yapılabiliyor.

"GENÇLERİMİZİN ÖZGÜRCE İHTİYAÇLARINA GÖRE TERCİH YAPABİLMELERİNİ SAĞLIYORUZ"

Yeni "GNÇ Bana Göre" paketleri ile gençlerin iletişim ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan çözümleri, yine onların bütçelerini de zorlamadan alabilecekleri paketler haline getirdiklerini söyleyen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Gençlerin dilinden anlamak ne kadar önemli ise farklı alışkanlıkları olduğunu bilerek hareket etmek de bir o kadar önemli. Biz de yeni 'GNÇ Bana Göre' paketlerimizle gençlerimizin kendi iletişim ihtiyaçlarına en uygun olanı seçebilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca seçtikleri paketi abonelik süreleri boyunca istedikleri zaman değiştirme özgürlüğüne de sahip olacaklar. İster oyun meraklısı olsun ister sosyal medyada bolca vakit geçiriyor olsun isterse arkadaşlarıyla uzun uzun konuşmayı seviyor olsun, 'Bana Göre' paketlerimizde her gencimize göre bir çözüm var" şeklinde konuştu.

OYUN SEVER GENÇLERİN GÖZDESİ: GAMER BEN

Dijital operatör merkezi Turkcell'den yapılan açıklamaya göre;

"Oyun oynamayı ve espor izlemeyi seven gençler için hazırlanan GNÇ Gamer Ben paketi her yöne 5GB internet ve 1000 dakika konuşmaya ek olarak en popüler mobil oyunlardan PUBG Mobile ve Free Fire ile birlikte Twitch ve YouTube'da da geçerli ek 7GB internet sunuyor. Gamer Ben paketine yeni abone olanlara Paycell'den 10 TL'ye ek olarak 12 ay boyunca 1500 Paycell puan da hediye olarak hesaplarına tanımlanıyor. Gençler bu puanlarını dilerlerse biriktirebiliyor ya da hemen kullanabiliyor. Üstelik bu puanları ile ister internet, ister marka işbirliklerinden indirim satın alarak kullanabiliyorlar" ifadelerine yer verildi.

"PAKET NET, KAFALAR NET"

Turkcell'den yapılan açıklamaların devamında şu ifadeler yer aldı:

"Her yöne 2000 dakika konuşma ve 8 GB internet sunan GNÇ Net Ben paketi ile gençler bol bol konuşup özgürce internette dolaşırken; YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook için geçerli 2 GB daha internete sahip oluyor. Sosyal medyada çokça vakit geçiren gençlere özel hazırlanan GNÇ Sosyalleşen Ben paketi ise her yöne 4 GB internet ve 1000 dakika konuşmaya ek olarak YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook'ta geçerli 7GB internet daha sunuyor. 'GNÇ Bana Göre' paketlerinin her üçünde de gençler BiP üzerinden sınırsız görüntülü görüşme yapabilirken WhatsApp üzerinden de sınırsız mesajlaşabiliyor. Ayrıca EBA TV'de geçerli 3 GB, fizy'de geçerli 5GB, lifebox'ta geçerli 5GB ve Dergilik'te geçerli 1 GB internet de paketlerle birlikte geliyor. 'GNÇ Bana Göre' paketlerine ayda 49 TL'ye abone olabilen gençlere ilk aylarında her yöne geçerli 20GB internet de hediye ediliyor."


Dijital operatör Merkezi'nden gençlere özel paketler

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türk Lirası, Instagram, oyunlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dijital operatör Merkezi'nden gençlere özel paketler - Son Dakika


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