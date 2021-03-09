Türkiye'nin en iyi uygulama yayıncıları arasında Turkcell birinci oldu - Son Dakika

Türkiye'nin en iyi uygulama yayıncıları arasında Turkcell birinci oldu

09.03.2021 13:10
Türkiye'nin en iyi uygulama yayıncıları arasında Turkcell birinci oldu, System.String[]

Mobil uygulama pazar araştırmaları şirketi App Annie tarafından Google Play ve App Store'da sunduğu uygulamaların indirme sayıları temel alınarak hazırlanan "Türkiye'nin en iyi uygulama yayıncısı" listesinin birincisi yeniden Turkcell oldu.

Mobil uygulama pazar araştırmaları şirketi App Annie tarafından Google Play ve App Store'da sunduğu uygulamaların indirme sayıları temel alınarak hazırlanan " Türkiye'nin en iyi uygulama yayıncısı" listesinin birincisi yeniden Turkcell oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, tamamı Türk mühendis ve yazılımcıları tarafından geliştirilen, anlık mesajlaşma, arama motoru, e-posta hizmetleri, TV ve müzik platformlarıyla Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyor.

Mobil uygulama pazarı alanında dünyanın önde gelen analiz platformu App Annie'nin yayınladığı veriye göre, Turkcell, yayınladığı uygulamalar ile bu yıl Türkiye'deki diğer tüm rakiplerini geride bıraktı. Liste, App Annie tarafından App Store ve Google Play'deki uygulama indirme sayıları temel alınarak hazırlandı.

Türkiye'nin en çok indirilen yerli uygulaması BiP dahil birçok uygulamanın geliştiricisi olan Turkcell, uygulama yayıncılığı alanında Türkiye'nin birincisi oldu. Turkcell, 2016'dan bu yana listede ilk sıradaki yerini koruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, dünyanın ilk dijital operatörü unvanına yakışır şekilde projeler ürettiklerini ve Türkiye'ye yerli uygulamalar kazandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece sunduğumuz iletişim servisleriyle değil, ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz dijital uygulamalarla da Türkiye'nin en çok tercih edilen markası olmak bizlere gurur veriyor. 1.300'e yakın mühendisimizle bugüne kadar birçok yerli dijital servis geliştirdik ve yerli uygulamalarımızla kullanıcılarımızın verilerini güvenli bir şekilde ülkemizde tutuyoruz."

Toplam uygulama indirme sayısı 200 milyonu geçti

Turkcell'in şu ana kadar toplam uygulama indirme sayısı 200 milyonu geçti. İletişim platformu BiP, Türkiye'nin en çok indirilen yerli uygulaması oldu. 74 milyondan fazla indirilen BiP'in 192 ülkede bulunan kullanıcıları 400 milyara yakın mesaj gönderdi.

Turkcell'in çok tercih edilen diğer uygulamalarından bireysel bulut platformu lifebox'a yüklenen dosya sayısı 8 milyarı aşarken, müzik platformu fizy'deki içerik ise 40 milyona yaklaştı.

Türkiye'nin ekranı TV+'ta günlük mobil TV izleme süresi 85 dakikaya ulaşırken, 1 milyonu aşkın kişi ve 1000'e yakın kurum ise Türkiye'nin e-postası YaaniMail'i tercih etti.

Türkiye'nin en iyi uygulama yayıncıları arasında Turkcell birinci oldu

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en iyi uygulama yayıncıları arasında Turkcell birinci oldu - Son Dakika


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