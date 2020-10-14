Turkcell'de "Temassız mağazacılık" dönemi - Son Dakika

Turkcell'de "Temassız mağazacılık" dönemi

14.10.2020 09:53
Turkcell'de

Turkcell, mağazalarında teması minimuma indirgemek için "Temassız mağazacılık" uygulamasını hayata geçirdi.

Turkcell, mağazalarında teması minimuma indirgemek için "Temassız mağazacılık" uygulamasını hayata geçirdi.Yeni dönemde müşteriler, Turkcell mağazalarında dijital ekranları ve uygulamaları kendi cep telefonları üzerinden yönetebilecek.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde müşterilerinin ve çalışanlarının sağlıklarını daha da güvence altına almak için söz konusu uygulamayı başlattı.

Turkcell mağazalarını ziyaret eden müşteriler, mağaza içindeki dokunmatik ekranları ve uygulamaları kendi telefonları ile yönetebilecek. Bunun için müşterilerin yapması gereken tek şey, mağazalardaki dijital ekranlarda bulunan QR kodunu cep telefonlarına okutmak.

Ayrıca, müşteriler mağazada yine QR kod teknolojisinden faydalanarak "Akıllım Güvende" uygulaması üzerinden sigorta işlemlerini, dijital ödeme platformu Paycell üzerinden de ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

"Yeni nesil mağazacılığın öncüsüyüz"

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Kovid-19 döneminde müşterilerin ve çalışanların artan hassasiyetini göz önünde bulundurarak "Temassız mağazacılık" uygulamasını başlattıklarını belirtti.

Tüketicilerin öncelikli beklentisinin, sağlığın önemsenmesi ve buna yönelik yeni davranışların benimsemesi olduğunu kaydeden Özdal, "Müşteriler, bir yerden alışverişe karar verirken; detaylı hijyen, görünür güvenlik önlemleri olan perakendecileri aradıklarını söylüyorlar." ifadesini kullandı

Özdal, Türkiye'de "Dijital deneyim" konusunda bu kadar kapsamlı bir uygulamanın ilk defa hayata geçirildiğine vurgu yaparak, "Bizim için müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı her zaman bir numaralı öncelik. Türkiye'de dijital dönüşümün öncülüğünü yürüten bir firma olarak elimizdeki teknolojinin yardımıyla temasın minimuma indirildiği 'yeni nesil' bir mağazacılık konseptine geçtik. Önümüzdeki dönemde de mağazalarımızda dijital ve interaktif uygulamalara daha fazla yer vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Son birkaç yılda mağazalarda hızlı bir dijitalleşme sürecini hayata geçirdiklerini belirten Özdal, "Oldukça kısa bir sürede mağazalarımızı dijital etiket ve dijital reklam ekranlarıyla donattık. Bu dönüşüm sadece verimliliği artırmadı, aynı zamanda çevrenin ve kaynakların korunmasına da yardımcı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm işlemler dijital ortamda yapılıyor"

Özdal, bugün bin 300 mağazaya Online Mağaza ekranları koyarak bayilerin o an stoklarında olmayan ürünleri de dijitalden satarak müşterilerine teslim etmelerini sağlayan altyapılar kurduklarına dikkati çekerek, "Şu an Turkcell'in bin 300 noktasında müşterilerimizin tüm işlemleri tabletler üzerinden ve tamamen dijital olarak yapılıyor. Dijital imza sayesinde herhangi bir işlem sonucunda bir kağıt imzalama durumu söz konusu değil. Mağazalarımızda tamamı merkezden kontrol edilen 11 bin adet dijital ekran var. Bu ekranları mağaza/ ilçe/ şehir özelinde kontrol edebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mağazalarda bulunan 40 bin cihazı uzaktan yönetebildiklerini belirten Özdal, cihaza ilişkin bilgileri de QR kodla müşterilere dijital olarak gösterebildiklerini de kaydetti.

"Online satışlarımızda da hijyeni gözetiyoruz"

Özdal, mağazalar gibi online satış sürecinde de kapsamlı önlemlerin alındığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Depomuzdan başlayarak ürünün müşteriye ulaşımına kadar geçen tüm işlemlerde düzenli dezenfektasyon, vardiyalı çalışma modeli, çalışma alanlarında sosyal mesafeyi ve hijyeni gözeten önlemlerle, hem turkcell.com.tr üzerinden alışveriş yapan müşterilerimizi hem de çalışanlarımızı koruyoruz."

Yeni dönemde Turkcell mağazalarında QR kodunu cep telefonlarına okutan müşteriler, kampanya bilgilerini telefonlarına indirebilecek, dijital ekranları dokunmadan yönetebilecek, ekrandaki ödüllü oyunları cep telefonu üzerinden oynayabilecek ve mağazada satışa sunulan ürün ve cihazların etiket bilgilerini cep telefonuna indirebilecek.

Turkcell'de Temassız mağazacılık dönemi
Turkcell'de Temassız mağazacılık dönemi

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Cep Telefonu, Mağazacılık, Nesil, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'de 'Temassız mağazacılık' dönemi - Son Dakika Ekonomi

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