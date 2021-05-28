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Dijital ortamda gerçekleştirilecek olan Autoshow 2021 Mobility'e geri sayım başladı - Son Dakika

Dijital ortamda gerçekleştirilecek olan Autoshow 2021 Mobility'e geri sayım başladı

28.05.2021 13:18
Dijital ortamda gerçekleştirilecek olan Autoshow 2021 Mobility'e geri sayım başladı, System.String[]

Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan Autoshow 2021'de geri sayıma başlandı.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan Autoshow 2021'de geri sayıma başlandı. Dijital ortamda gerçekleştirilecek olan Autoshow etkinliği, 'Mobilite' temasıyla otomotiv tutkunlarıyla buluşacak. Etkinlikte, ziyaretçiler otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooterlerı da inceleyebilecek.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından 17'ncisi düzenlenecek olan Autoshow 2021 için geri sayıma başlandı. Dijital Autoshow etkinliği olma özelliğini taşıyacak organizasyon, bu yıl 'Mobilite' temasıyla otomotiv tutkunlarıyla buluşacak. Mobilite temasıyla ilklere sahne olacak Autoshow'da yaklaşık 30 otomotiv markasının birçok modeli son teknolojilerle görücüye çıkacak. Organizasyonda katılımcı her marka; sanal gezinti için boyutlandırılmış özel stant alanını tasarlamış durumda. Ziyaretçiler markaların satış temsilcileriyle de canlı olarak görüşebilecek, finansman imkanları hakkında bilgi alabilecek, merchandising ürünlerine ulaşabilecek ve fiziki test sürüşü için rezervasyonlarını planlayabilecekler.

"Fuar dünyadan herkesin erişimine açık olacak"

Autoshow fuarı ile ilgili açıklamalarda bulunan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Emir Ali Bilaloğlu, "İçerisinde bulunduğumuz süreçte mobilite ve dijitalleşme bildiğiniz gibi hayatımızda çok önemli bir yere sahip oldu. Bu sebeple değişen tüketici alışkanlıkları ve giderek hızla dönüşen teknoloji ile geleceği şekillendirecek olan 'Mobilite' kavramı üzerinde durmak ve vurgulamak istedik. Tüm ziyaretçiler Eylül ayında açılacak olan Autoshow 2021 dijital platformunu diledikleri gibi ziyaret edip, ilgi duydukları markalarla bir araya gelip, kendileri için hazırlanan sürpriz içeriklerle beraber sergilenen tüm ürünleri inceleme imkanına sahip olacaklar. Çok sayıda otomotiv markasını bir araya getirecek ve dünyadan herkesin erişimine açık olacak bu dijital platformun, ülkemiz otomotiv sektörünün tanıtımına da katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bizlere bu keyifli süreçte eşlik eden ve heyecanımızı paylaşan destekçilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hazırlık sürecinin ardından geri sayım başladı"

Dijitale taşınan Autoshow'un yeni konseptine yönelik açıklamalarda bulunan ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, "Markalarla beraber uzun ve detaylı bir hazırlık sürecinin ardından geri sayım başladı. Otomotiv tutkunlarını en son teknoloji ürünlerle bir araya getirecek ve markaları buluşturacak fuarın hem otomotiv tutkunları hem de sektörümüz için çok güzel bir sinerji oluşturacağına inanıyoruz. Uzun yıllardır fuarlara destek veren Derneğimiz, dijitalde de çok farklı bir deneyime imza atmak istedi. Dünyada fuarları yakından takip ediyoruz. Çok sayıda markayı çatısı altında birleştiren bir Dernek olarak dijitalde yapılmamış bir yöntemle gerçek deneyime en yakın fuar deneyimini yaşatacak olmamızın heyecanını taşıyoruz. Son teknoloji ürünlerin yanı sıra çok sayıda etkinlik, marka toplantıları ve sektörün geleceğine de ışık tutacak seminerlerle zenginleşecek dijital fuarımızın yanı sıra, otomotiv sektörü fuar süresince fiziki ortamlarda da gerçekleştireceği aktivite ve kampanyalarla heyecana destek olacak" şeklinde konuştu.

Autoshow 2021 Mobility, özel oluşturulan bir alt yapı üzerinden tüm cihazlardan takip edilebilecek. Fuarın 14-26 Eylül tarihleri arasında odd.org.tr/autoshow2021 web adresinden takip edilebileceği açıklandı. - İSTANBUL

Dijital ortamda gerçekleştirilecek olan Autoshow 2021 Mobility'e geri sayım başladı
Dijital ortamda gerçekleştirilecek olan Autoshow 2021 Mobility'e geri sayım başladı

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Autoshow, Eylül, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dijital ortamda gerçekleştirilecek olan Autoshow 2021 Mobility'e geri sayım başladı - Son Dakika Ekonomi


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