Dijital ortamdaki "Knot" uygulaması, mavi tura çıkmak isteyenlerle tekne sahiplerini buluşturacak - Son Dakika

Dijital ortamdaki "Knot" uygulaması, mavi tura çıkmak isteyenlerle tekne sahiplerini buluşturacak

05.05.2021 11:31

Kovid-19 salgını sonrası tekne ve mavi tur pazarına artan talep nedeniyle "gerçek zamanlı müsaitlik" ve "fiyat bilgisinin" yer aldığı "Knot" sistemi hayata geçirildi.

Kovid-19 salgını sonrası tekne ve mavi tur pazarına artan talep nedeniyle "gerçek zamanlı müsaitlik" ve "fiyat bilgisinin" yer aldığı "Knot" sistemi hayata geçirildi.

Türkiye'deki mavi tur teknelerinin yüzde 70'ini bir araya getiren platform, Knot sistemi ile kullanıcılara, 41 ülke ve 960 farklı lokasyonda demirli gulet, yelkenli, katamaran ve motoryat alternatiflerinden oluşan 11 bin doğrulanmış tekneye erişim sağlama olanağını sunuluyor.

Viravira.co firmasının kurucu ortağı ve üst yöneticisi (CEO) Baran Yıldırım, AA muhabirine, yat turizminde doluluk oranlarının mayıs ayı itibarıyla yüzde 45'lere, bayram haftaları içinse yüzde 75'lere ulaştığını ve yat turizmine ilginin geçen sene gibi bu senede gayet iyi olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki mavi yat pazarının yüzde 70'ini platformlarına eklediklerini belirten Yıldırım, portföydeki tekne sayısını artırmak, kullanıcılara daha kesintisiz hizmet vermek için "Knot" ismini verdikleri sistemi hayata geçirdiklerini söyledi.

Yeni sistemle tekne sahiplerini, kullanıcılarla daha da hızlı buluşturmayı planladıklarını kaydeden Yıldırım, "Sistem bizim tekne sahiplerine sunduğumuz bir panel. Tekne sahiplerinin kaydettiği verilerle, teknelerin müsaitlik bilgilerini, sezon fiyat bilgilerini, teknelerin kapasitelerini, turistler ve tekne ile tatile çıkmak isteyen kullanıcılar bu sistemde görebilecek. Tekne sahiplerine gelen rezervasyonlar da görülebilecek. İşimiz ivmelenmeye başladı. Bu uygulama hem tekne sahibine, hem bize hem de kullanıcıya fayda sağladı." dedi.

Önceden telefon üzerinden yürüyen bir rezervasyon süreci olduğunu aktaran Yıldırım, yeni sistemle tekne sahiplerinin tüm bilgileri sisteme yüklediğini ve telefon trafiğinin önüne geçildiğini söyledi.

7/24 hizmet

Uçak, hava yolu ve giyim sektöründe ortak havuzdan işlemlerin yürütüldüğü uygulamaların yıllardır var olduğunu, aynı çalışmayı yat turizminde uygulamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Yıldırım, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yat sahiplerinin bazı şeyleri gözden kaçırmaması için tüm altyapıyı gerçek zamanlı bir bildirim sistemiyle, mail altyapısıyla destekliyoruz. Tekne sahipleri, bizi aramadan teknelerini sisteme ekleyebiliyorlar. Gerekli doğrulama süreçlerini tamamlıyorlar. Bu trafiği arama motorlarından, pazarlama kanallarından ve iş ortaklarımızla sağlıyoruz. Bireysel tekne sahibi veya charter firmaları bizim üzerimizden aslında büyük kurumlarla da iş yapmış oluyor. Onların müşterilerine ulaşabiliyor. Yüzde 50'ye varan oranda pazarlama maliyetlerini azaltıyoruz. Tekne kiralayan kişi, gerçek zamanlı kaliteli veriye ulaşıyor. Platform üzerinden gelen talepler 7/24 cevaplanabiliyor. Eskiden bu sadece mesai saatlerinde yapılıyordu."

Uygulamanın Türk yat turizmine büyük avantaj sağladığını belirten Yıldırım, yeni teknelerin sisteme eklenmesiyle, rezervasyon süreçlerinin çok kolaylaştığını ifade etti.

Yıldırım, "Önceden sadece mavi tur segmentiyle hizmet veriyorduk. Şimdi günlük kiralanan tekneler için de kullanıcılara hizmet veriyoruz. Çok hızlı bir şekilde 400 tekneden oluşan yeni bir portföy oluşturduk. Eskiden bu kadar tekneyi portföye eklemek zaman alırken, Knot sayesinde bu iş kolaylaştı. Bu sistemle tekneler saatlik de kiralanabiliyor." diye konuştu.

Fiyatlarda standartlaşmayı da beraberinde getirecek

Baran Yıldırım, uygulama ile tekne kiralama fiyatlarında standartlaşma sağlanacağını, ödeme süreçlerinin prosedüre göre işleyeceğini vurgulayarak, bu sistemin tekne sahiplerine ve kullanıcılara yol gösterici olacağını ifade etti.

Yıldırım, "Türkçe ve İngilizce olarak hizmet veriyor. Platformumuzda yer alan teknelerin 1500'ü Türkiye'de, 9 bin 500'ü yurt dışında. Yurt dışındaki tekne sahipleri de uygulamayı kullanabilecek. İlk kez yat turizmi sektöründe yer alan tekneler, kullanıcılar ve acenteler tek bir çatı altında buluşmuş olacak. Tekne rezervasyonu yapacak bir kişi, bir teknenin müsait olup olmadığını, teknenin özelliklerini, fiyatının ne olduğunu görebilecek. Bu sistemi acenteler ve tüm pazar kullanabilecek." bilgisini verdi.

İlerleyen dönemlerde, tekne sahiplerinin, tekne bilgilerini acentelere de sunabileceğini, tekne sahibi ile müşterileri ve fiziksel acenteleri arasındaki ödemeye de bu sistemle aracılık etmiş olacaklarını dile getiren Yıldırım, bankalarla da temas halinde olduklarını, gelecek yıl tekne sahiplerinin uygun oranlarda tekne kredisi çekebileceklerini ve sigorta yaptırabileceklerini kaydetti.

Dijital ortamdaki Knot uygulaması, mavi tura çıkmak isteyenlerle tekne sahiplerini buluşturacak
Dijital ortamdaki Knot uygulaması, mavi tura çıkmak isteyenlerle tekne sahiplerini buluşturacak
Dijital ortamdaki Knot uygulaması, mavi tura çıkmak isteyenlerle tekne sahiplerini buluşturacak
Dijital ortamdaki Knot uygulaması, mavi tura çıkmak isteyenlerle tekne sahiplerini buluşturacak

Türkiye, Bayram, Mayıs, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dijital ortamdaki 'Knot' uygulaması, mavi tura çıkmak isteyenlerle tekne sahiplerini buluşturacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı

Son Dakika Haberleri
14:05 Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma
13:59 Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu
13:59 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu
13:48 Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi
13:47 İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi
13:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı
12:26 Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi!
12:18 Endonezya'da koronavirüs test skandalı! Test için kullanılan çubuklar yıkanıp satılmış!
12:03 CHP'den bir Muharrem İnce istifası daha! Gaye Usluer, partiden ayrıldı
12:00 Bakan Varank'tan, "Eksik yanınız var mı?" sorusuna esprili yanıt
Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma         
14:05
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi         
13:48
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı 20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı         
13:35
"Adınız cinayete karıştı" diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti         
12:04
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti         
11:33
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı         
11:17
Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı         
11:04
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular         
10:44
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor         
10:42
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:00
ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!         
09:35
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 14:09:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dijital ortamdaki "Knot" uygulaması, mavi tura çıkmak isteyenlerle tekne sahiplerini buluşturacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement