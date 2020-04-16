Dijital ortamdan sosyal hayata desteğe devam - Son Dakika
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Dijital ortamdan sosyal hayata desteğe devam

6 saat önce

Tuzla Belediyesi, koronavirüs (COVID 19) mücadelesi kapsamında evde kalarak mücadeleye destek veren vatandaşlara, internet uygulamalarıyla dijital medyaya aktardığı etkinliklerle sosyal hayatı desteklemeye devam ettiğini duyurdu.

Dijital ortamdan sosyal hayata desteğe devam, System.String[]

Tuzla Belediyesi, koronavirüs (COVID 19) mücadelesi kapsamında evde kalarak mücadeleye destek veren vatandaşlara, internet uygulamalarıyla dijital medyaya aktardığı etkinliklerle sosyal hayatı desteklemeye devam ettiğini duyurdu.

Sosyal hayatı devam ettirmek için, kesintisiz hizmet fikriyle değişen şartlara uygun olarak etkinliklerin ve hizmetlerin formatını değiştirdiğine dikkat çeken Tuzla Belediyesi, bilgi işlem alt yapısının sunduğu tüm teknolojik imkanları vatandaşların hizmetine sunduğunu açıkladı.

EĞLENCELİ OYUNLAR VE KESİNTİSİZ EĞİTİM

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi (AÇEM) uzaktan eğitim ile Anne ve Çocuklar için eğitimlerini dijital medyada devam ettiği belirtildi. AÇEM öğretmenlerinin eğitsel oyunlar ve el yeteneklerini geliştirmeye yönelik derslerinde anne ve çocuklar, eğlenceli eğitim ve etkinlik videolarıyla evlerinde sıkılmadan vakit geçirdiğine dikkat çekildi. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) ve Bilgi Evleri uzaktan eğitim kapsamında, üniversite hazırlık kursları ile lise geçiş sınavına hazırlanan öğrenciler için kurslarını dijital medya üzerinden öğrencilere ulaştırıyor.

MORAL DESTEĞİ VE SPOR EVDE

Tuzla Belediyesi sağlık işleri müdürlüğü, evlerinde kalarak COVID 19 mücadelesine katılan vatandaşlara moral desteği vermek için, psikologlarla dijital medya üzerinden evlere ulaşıyor.Her yaştan vatandaşın evlerden çıkmadığı bugünlerde herkesin ev ortamında yapabileceği basit egzersiz hareketlerle spordan kopmaması için spor zamanı öğretmenleri ve spor okulları eğitmenleri yine dijital medya ile sporu evlere taşıyor.

DİJİTAL KÜLTÜR MERKEZİ

Tuzla Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini dijital medya ile evlere taşıyıp, tiyatro, müzik dinletisi ve söyleşilerin evlerden izlenmesini sağladı. Çocuk ve yetişkin tiyatroları ile gençlerin dahil olduğu etkinliklerin harmanlanmasından oluşan 'Dijital Kültür Merkezi' evleri kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Tuzla Belediye başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tüm imkanlarımız ve çağın teknoloji imkanlarıyla desteklediğimiz altyapımız ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Sosyal hayatı desteklemek için çalışmalarımızı evlere aktarmayı başardık. Hemşerilerimizle iletişimi kesintisiz sürdürürken, evlerimizde eğitim, sağlık, sanat, spor, oyun gibi tüm etkinliklerimizi evlerimizden izlenebilir hale getirdik.

İnternet ve teknolojiyi doğru kullanarak, gerek vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak üzere, gerekse sosyal hayatı desteklemek için vatandaşlarımızla iletişim ve etkileşimimizi arttırmaya azami önem veriyoruz. Saha çalışmalarından, sosyal hayatı destekleme etkinliklerimizden, uzaktan eğitim faaliyetlerimizden, kültür sanat etkinliklerimizden ve iletişim kanallarıyla hemşerilerimizle yürüttüğümüz COVID 19 mücadele sürecinden elde ettiğimiz olumlu sonuçlarla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın evde kalarak bize destek olmalarını rica ediyoruz. Sabır ve anlayışları için kendilerine teşekkür ediyoruz" diyerek kesintisiz sosyal hayatı destekleyen çalışmaların süreceğini belirtti.


Tuzla Belediyesi, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:01 Kaynak: DHA

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