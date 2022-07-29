Steam oyunlarının kapaklarında ödül logolarına yer verilmeyecek

Steam oyunun temel sanatının ödül logoları, inceleme puanları ve indirim metniyle aşırı kalabalık olduğu düşünülmesinin ardından sadelik oluşması amacıyla oyun kapaklarında sadeliğe gidilme kararı alındı.

OYUN KAPAK GÖRSELLERİNDE FAZLALIKLARA YER VERİLMEYECEK

Valve'a göre en belirgin sorun, ödül logolarının, incelemelerin ve indirim reklamlarının görüntüyü karıştırması ve genellikle gerçek oyun logosunu noktasına kadar küçültmesidir. Diğer sorunlar arasında ise "artık doğru olmayan" inceleme puanlarının kullanılmasının yanı sıra "İngilizce bilmeyen Steam kullanıcısının çoğunu izole eden" İngilizce metnin pişmiş kullanımı yer alıyor.

"Örneğin, bazı oyunların logoları o kadar küçük ki, oyuncular oyunun adını kolayca okuyamıyor. Bazı oyunlarda da grafiksel varlık görselleri, ödül logolarıyla ve derecelendirmelerle o kadar kalabalıklaştı ki dikkat dağıtıcı ve okuması zor bir hâl aldı. Bazı kapsüllerdeyse artık doğru olmayan inceleme skorları yer alıyor. Ayrıca birçok oyunda bu varlıklardaki ilave metinlerin sadece İngilizce olarak yer aldığını ve Steam'de İngilizce bilmeyen kullanıcıların büyük bir kısmını dışladığını da gördük."

STEAM'İN OYUN KAPAK GÖRSEL KURALLARI