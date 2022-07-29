Steam oyunlarının kapaklarında ödül logolarına yer verilmeyecek - Son Dakika
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Steam oyunlarının kapaklarında ödül logolarına yer verilmeyecek

29.07.2022 09:19
Steam oyunlarının kapaklarında ödül logolarına yer verilmeyecek

Dijital oyun dağıtım platformu Steam'in mağazasında yer alan oyunların kapak görsellerinde inceleme puanları ve aldığı ödüllere yer verilmeyecek.

Steam oyunun temel sanatının ödül logoları, inceleme puanları ve indirim metniyle aşırı kalabalık olduğu düşünülmesinin ardından sadelik oluşması amacıyla oyun kapaklarında sadeliğe gidilme kararı alındı.

OYUN KAPAK GÖRSELLERİNDE FAZLALIKLARA YER VERİLMEYECEK

Valve'a göre en belirgin sorun, ödül logolarının, incelemelerin ve indirim reklamlarının görüntüyü karıştırması ve genellikle gerçek oyun logosunu noktasına kadar küçültmesidir. Diğer sorunlar arasında ise "artık doğru olmayan" inceleme puanlarının kullanılmasının yanı sıra "İngilizce bilmeyen Steam kullanıcısının çoğunu izole eden" İngilizce metnin pişmiş kullanımı yer alıyor.

"Örneğin, bazı oyunların logoları o kadar küçük ki, oyuncular oyunun adını kolayca okuyamıyor. Bazı oyunlarda da grafiksel varlık görselleri, ödül logolarıyla ve derecelendirmelerle o kadar kalabalıklaştı ki dikkat dağıtıcı ve okuması zor bir hâl aldı. Bazı kapsüllerdeyse artık doğru olmayan inceleme skorları yer alıyor. Ayrıca birçok oyunda bu varlıklardaki ilave metinlerin sadece İngilizce olarak yer aldığını ve Steam'de İngilizce bilmeyen kullanıcıların büyük bir kısmını dışladığını da gördük."

STEAM'İN OYUN KAPAK GÖRSEL KURALLARI

  1. Steam'deki temel grafiksel varlık kapsülleri oyunun çizimleri, adı ve resmî alt başlıklarıyla sınırlıdır. Bir başka deyişle:
  2. Steam'de veya Steam dışı haber kaynaklarında yer alan incelemeler de dâhil olmak üzere herhangi bir inceleme skoru ekleyemezsiniz.
  3. Semboller, logolar veya ödül adları ekleyemezsiniz.
  4. "İndirimde" veya "%90'a Varan İndirimler" gibi indirimlere dair pazarlama metinleri ekleyemezsiniz.
  5. Farklı bir ürünün tasvir edildiği bir metin veya görsel ekleyemezsiniz. Buna devam oyunları ve aynı serideki diğer oyunları dâhildir.
  6. Başka metinler ekleyemezsiniz.
Steam oyunlarının kapaklarında ödül logolarına yer verilmeyecek
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SON DAKİKA: Steam oyunlarının kapaklarında ödül logolarına yer verilmeyecek - Son Dakika
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