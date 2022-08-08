Steam indirimleri ne zaman - Son Dakika
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Steam indirimleri ne zaman

08.08.2022 08:44
Steam indirimleri ne zaman

Dijital oyun dağıtımcılığı yapan Steam'in bir sonraki indirim haftasının ne zaman geleceği oyuncular tarafından "Steam indirimleri ne zaman" şeklinde araştırılıyor. 2022 yılı boyunca gelmesi beklenen Steam indirimleri ne zaman? Detayları haberimizde…

Steam'in yıl boyunca oyuncuları sevindirecek indirimlerinin ne zaman geleceği merak ediliyor. Ağustos 2022'den itibaren önümüzdeki aylarda Steam mağazasında aktif olacak Steam indirimleri ne zaman 2022? İşte detaylar…

STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

  • 1 – 8 Ağustos 2022: Steam Survival Fest
  • 19 – 26 Eylül 2022: Steam Kır Parçala
  • 3 – 10 Ekim 2022: Steam Next Fest

BİR SONRAKİ STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam'de Ağustos 2022 itibariyle gelmesi beklenen oyun indirimleri hayatta kalma oyunları ile başladı. 1 Ağustos tarihinde Steam Survival Fest ile başlayan indirim haftası 19 Eylül'de Steam Kır Parçala indirim etkinliği ile geri dönecek. Steam Kır Parçala (Steam Bash Bash) indirimleri 19 – 26 Eylül tarihinde arasında gerçekleşecek.

Steam indirimleri ne zaman
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Bir sonraki etkinliğin ise 3 – 10 Ekim tarihleri arasında çok sayıda demo oyunun yer alacağı Steam Next Fest olması bekleniyor. Next Fest, 3 Ekim 2022 tarihinde saat 20:00'de başlayacak ve 10 Ekim 2022'de aynı saatte sona erecek.

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Steam, Gamegar, Son Dakika

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