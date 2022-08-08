Steam'in yıl boyunca oyuncuları sevindirecek indirimlerinin ne zaman geleceği merak ediliyor. Ağustos 2022'den itibaren önümüzdeki aylarda Steam mağazasında aktif olacak Steam indirimleri ne zaman 2022? İşte detaylar…
Steam'de Ağustos 2022 itibariyle gelmesi beklenen oyun indirimleri hayatta kalma oyunları ile başladı. 1 Ağustos tarihinde Steam Survival Fest ile başlayan indirim haftası 19 Eylül'de Steam Kır Parçala indirim etkinliği ile geri dönecek. Steam Kır Parçala (Steam Bash Bash) indirimleri 19 – 26 Eylül tarihinde arasında gerçekleşecek.
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Bir sonraki etkinliğin ise 3 – 10 Ekim tarihleri arasında çok sayıda demo oyunun yer alacağı Steam Next Fest olması bekleniyor. Next Fest, 3 Ekim 2022 tarihinde saat 20:00'de başlayacak ve 10 Ekim 2022'de aynı saatte sona erecek.
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