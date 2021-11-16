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Dijital oyun platformunun tokeni, ICRYPEX'te listeleniyor - Son Dakika

Dijital oyun platformunun tokeni, ICRYPEX'te listeleniyor

16.11.2021 15:26
Dijital oyun platformunun tokeni, ICRYPEX'te listeleniyor

Dijital oyun platformu Gamer Arena'nın GAU Token'i ICRYPEX'te listeleniyor.

Dijital oyun platformu Gamer Arena'nın GAU Token'i ICRYPEX'te listeleniyor. Kripto para kullanıcıları borsanın mobil uygulamaları ve internet sitesi üzerinden 22 Kasım'da ön satışa sunulacak GAU Token'i satın alabilecek.

CoinGecko'nun verilerine göre yaklaşık 6 bin kripto paranın yer aldığı kripto para piyasasının büyüklüğü 3 trilyon doları geçti. Bu sene kripto para piyasasında boy göstermeye başlayan tokenler, kulüpler ve taraftarlar arasında yarattıkları yeni nesil etkileşim ile piyasaya farklı bir boyut kazandırdı. Kısa sürede 500 milyon dolarlık dev bir ekosisteme dönüşen tokenler, yüzde 500'ün üzerinde getirileriyle yatırım ve finans dünyasındaki konumunu giderek artırıyor.

Daha önce Altay Spor Kulübüne özel geliştirdiği Altay Fan Token ile fan token piyasasına giren ICRYPEX, Gamer Arena'nın Utility Token'ını (GAU) listelediğini duyurdu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "Spor kulüplerinin taraftarlarıyla yeni nesil etkileşim kurmak ve gelir modeli yaratmak için başvurduğu tokenler, dijital oyun platformları için de yeni bir rekabet alanı yarattı. Gamer Arena Utility Token; dijital oyun, e- spor ve rekabet platformu içerisinde 300 binden fazla kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılabilecek. Yatırımcılar Gamer Arena platformu üzerinde GAU Token'i kullanarak rekabetin yüksek olduğu e-spor karşılaşmalarında mücadele edebilecek. Kazandıkları GAU Token'ler ile yatırımlarına yön verebilecek, yeni karşılaşmaların ödül havuzunun genişletilmesini sağlayabilecekler" dedi.

GAU TOKEN MOBIL UYGULAMALAR VE İNTERNET SİTESİNDE SATIŞTA

İşlev (Utility) tokenleri arasında gerçekten işleyen bir platform olarak öne çıkan GAU Token'ın 22 Kasım'da ICRYPEX'in mobil uygulamaları ve internet sitesi üzerinden ön satışa sunulacağını açıklayan İçer, "ERC-20 ağında yer alan GAU Token, sadece ICRYPEX'te listelenecek ve aktif olarak kullanılabilecek. Kullanıcılar, token ekosistemine yeni bir bakış açısı kazandırdığımız GAU Token ile 21 farklı e-spor karşılaşmasına ve düellolara bireysel ya da takım halinde katılabilecek" diye konuştu.

PİYASANIN DÖNÜM NOKTASININ TEMSİLCİSİ

GAU Token'in token piyasasının önemli bir dönüm noktasının temsilcisi olduğuna dikkat çeken İçer, "GAU Token kullanıcılara e- spor müsabakalarına katılarak yatırım yapma fırsatı sunuyor. Kullanıcıların yarıştıkça kazanacağı GAU Token, gerçekleşen düellolar ve rekabeti yüksek karşılaşmaların ardından yakımlar ve transfer kesintileri ile deflasyonist bir yapı sunacak" ifadelerini kullandı.


Dijital oyun platformunun tokeni, ICRYPEX'te listeleniyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dijital oyun platformunun tokeni, ICRYPEX'te listeleniyor - Son Dakika


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