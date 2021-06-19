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Dijital oyun severlere özel kanal - Son Dakika

Dijital oyun severlere özel kanal

19.06.2021 15:29
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Red Bull, oyun severlere özel video paylaşım platformu kanalı Red Bull GamerSZon'u 18 Haziran itibarıyla oyun severlerle buluşturdu.

Red Bull, oyun severlere özel video paylaşım platformu kanalı Red Bull GamerSZon'u 18 Haziran itibarıyla oyun severlerle buluşturdu.

Video paylaşım platformu kanalı Red Bull GamerSZon, 18 Haziran tarihinde yayına başladı. İçeriği Türkiye'de çekilecek olan kanalda, oyun severlere hitap eden farklı programların yer alacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre; Orkun Işıtmak, Kıvanç Talu ve Irmak Kazuk'un sunumlarıyla gerçekleşecek programlar, farklı içerikleri ve konuklarıyla oyun severlere cuma günleri saat 18.00'de sunulacak.

Oyun oynamayı zorlaştırmak için akla gelmeyecek şartların oluşturulduğu Play Hard, Orkun Işıtmak'ın sunumuyla oyun severlerle buluşacak. Üç aşamadan oluşan K.O'da Kıvanç Talu, konuklarını hem oyun oynarken hem de özel hayatları hakkında konuşurken köşeye sıkıştırmak için çaba gösterecek. Spor ve televizyon dünyasının eğlenceli isimlerinden Irmak Kazuk, Insert Can'de konukları ile geçmişten bugüne oyun dünyasının bilinen ve sevilen oyunlarında karşı karşıya gelirken ilk bölümün konuğu da son dönemin önemli CS: GO ve PUBG oyuncularından ve sosyal medya yüzlerinden Pqueen olacak. Ünlü konukların, oyun dünyasındaki favori karakterlerine dönüşme (cosplay) hayallerini gerçekleştiren ve Red Bull'un projelerinden Red Bull Shape Shifters'ta bu sürecin tüm aşamaları, Mehmet Turgut'un gerçekleştirdiği çekimlerin kamera arkası görüntüleri ve konuklarla yapılan röportajlar yer alacak. Wing My Room'da ise kendine ve yaptığı yayınlara güvenen oyun dünyasının yetenekleri, Türkiye'nin ünlü yayıncılarından danışmanlık alırken odaları da gerçek bir oyuncu odasına dönüştürülecek. Oyun severler Türkiye'deki oyun dünyasının gelişimini, değişimini ve sektörle ilgili ticari detayları da What the Five ile ince noktasına kadar keşfedecekleri belirtildi.

Marka, 2021 yılı içerisinde Türkiye'de birçok uluslararası e-spor finaline ev sahipliği yaptı. Rekabetçi mobil oyun arenası ve Türkiye'nin iki şampiyonluk elde ettiği Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri Mart ayında Türkiye'de gerçekleştirildi. Bu finallerde dünyanın takip edilen ve oynanan oyunlarından olan Hearthstone, Teamfight Tactics ve PUBG MOBILE oyuncuları birbirleri ile mücadele etti.

Üniversiteler arası global Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch için de Türkiye elemeleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. 80 üniversitede kurulan 5 kişilik takımlar, Valorant'ın İspanya'da gerçekleştirilecek dünya finallerinde Türkiye'yi ve üniversitesini temsil etmek için yarıştı. - İSTANBUL

Dijital oyun severlere özel kanal
Dijital oyun severlere özel kanal

Türkiye, Haziran, Redbull, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dijital oyun severlere özel kanal - Son Dakika Spor


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