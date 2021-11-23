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"Dijital pazarlamada videolu tanıtımlar yükselişte" - Son Dakika

"Dijital pazarlamada videolu tanıtımlar yükselişte"

23.11.2021 11:09
"Dijital pazarlamada videolu tanıtımlar yükselişte"

Mesleği olan fotoğrafçılığın yanı sıra sosyal medya yöneticiliği ve dijital pazarlama konusunda da çalışmalar yapan Serhat Ergin, dünyayı sarsan salgının ardından önemi daha da artan dijital pazarlamacılığın kitlelere ulaştırılması adına birbirinden farklı stratejiler izlendiğini ve...

Mesleği olan fotoğrafçılığın yanı sıra sosyal medya yöneticiliği ve dijital pazarlama konusunda da çalışmalar yapan Serhat Ergin, dünyayı sarsan salgının ardından önemi daha da artan dijital pazarlamacılığın kitlelere ulaştırılması adına birbirinden farklı stratejiler izlendiğini ve dijital pazarlama stratejilerinde videolu tanıtımların öneminin arttığına dikkat çekti.

Priv Eroğlu olarak da tanınan girişimci Serhat Ergin pek çok sosyal medya platformunun videolara bünyelerinde yer vermelerinin, dijital pazarlamada videolu tanıtımların yükselişine işaret ettiğini belirterek " Türkiye'de Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan bir araştırmaya göre dijital mecraların kullanım oranı 2018 yılında yüzde 5,7'iken, 2021 yılında bu oran yüzde 24,4'e yükselmiştir. 2021 yılı Youtube günlük video izlenme sayılarına bakıldığında bu sayının 6,5 milyara çıktığı görülmektedir. Bu kadar yüksek oranda tercih edilen bir mecrada şirketler artık videolu tanıtımlara yönelmeli ve video pazarlamayı markalarının ayrılmaz bir parçası kılmalılar." dedi.

Şirketlerin, sosyal medya platformları için çektikleri kısa videoların yanı sıra marka yakınlığı oluşturmalarına yardımcı olacak uzun ve orijinal içeriklerin gücünden de yararlanmaları gerektiğini söyleyen Ergin, "Türkiye'de 2020 ve 2021 yıllarında özellikle pandeminin de etkisiyle dijital pazarlamaya yönelen firmalarının oranı diğer mecralara oranla yüzde 20 artmıştır. Şirketlerin canlı yayınlara, açıklayıcı videolara para yatırmaları, markaları için sadık bir takipçi kitlesi oluşturmalarına ayrıca ürünleri ve hizmetleri hakkında kitleleri eğitmelerine yardımcı olabilir" diyerek videoların dijital pazarlamadaki rolüne Dikkat çekti.

Güçlü bir marka imajı oluşturulması için farklı pazarlama yaklaşımlarının benimsenmesini isteyen Ergin, "Bunun ilk adımı markanızı ortaya çıkaracak dijital reklamcılığı kullanmaktır. Organik büyümenize katkıda bulunacak her türlü yolu araştırmak ve kullanmak önemlidir. Videolar, orijinal içerikler, değer katan web içerikleri ve farklı organik iletişim yolları marka bilinirliğinizi artıracaktır" dedi.

Organik trafik için doğru kaynakların, zamanın ve paranın ayrılması marka bilinirliğini artıracak ve genel pazarlama çabalarınızı destekleyecektir diyen Ergin, "İşletmeler arası içerik genel olarak tüketicilere odaklanılmasından ötürü ihmal edilir. Halbuki şirketler arası pazarlama pek çok şirket için daha karlı olabilir" Diye konuştu.

Günümüzde markaların tüketicilerin dikkatini çekmek amacı ile bir savaş halinde olduklarını da ifade eden Ergin, "Bu savaşın ortasında pazarlamacılar kendilerini çok farklı stratejileri denerken bulacaklar" diyerek sözlerini noktaladı.


Dijital pazarlamada videolu tanıtımlar yükselişte

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Dijital pazarlamada videolu tanıtımlar yükselişte' - Son Dakika


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