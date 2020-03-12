Dijital pazarlamayı doğru kullanan kobiler büyüyebilir - Son Dakika
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Dijital pazarlamayı doğru kullanan kobiler büyüyebilir

6 saat önce

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, dijital pazarlamayı doğru ve etkili kullanarak büyük şirketlerle rekabet etmesi mümkün olabileceği belirtildi.

Dijital pazarlamayı doğru kullanan kobiler büyüyebilir, System.String[]

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, dijital pazarlamayı doğru ve etkili kullanarak büyük şirketlerle rekabet etmesi mümkün olabileceği belirtildi.


"İşletmelerin dijital pazarlamayı profesyonel ve doğru kullanmaları, verimli bütçe planları ile daha büyük etki yaratmalarına yardımcı olur." diyen Dijital Pazarlama Uzmanı Cevher Beydilli, "Dijital iletişimin başladığı ana merkez web sitesidir ve web sitesi internet ortamındaki kimliğinizdir. Yaptığınız tüm dijital yatırımların sonucunda potansiyel müşterilerinizin sizinle dijital ortamda karşılaşacağı ilk nokta web sitenizdir. Bu yüzden web sitenizin hem tasarım, hem kullanışlılık hem de kullanıcıyı tatmin etmek açısından içerik anlamında olabildiğince iyi ve akıllı telefon, tablet vb. cihazlarla da uyumlu olması gerekir. Öte yandan faaliyet gösterdiğiniz sektörel aramalarda Google arama sonuçlarında üst sıralarda yer almaya yönelik optimizasyon çalışmaları büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.


Sosyal medya mecralarının KOBİ'lerin işinin merkezinde yer aldığını belirten Cevher Beydilli, "Sosyal medya sayfalarını, internet sitesini ve Google işletme bilgilerini güncel tutmayan bir işletme, potansiyel müşterilerini kaçırdığını unutmamalıdır. Sosyal medyayı, internet mecralarını ihmal etmek işletmelerin işleriyle ilgili verecekleri en kötü karar olacaktır. Kobiler artık sınırlı bir pazarda ticarete zorunlu değiller. Kuracakları sanal satış mağazaları ve aktif sosyal medya varlıklarıyla KOBİ'ler tüm Türkiye ve dünyayla ticaret gerçekleştirebilirler." ifadelerini kullandı.


WhatsApp, canlı destek gibi uygulamaların doğru ve etkili kullanıldığında işletmelerin müşterileri ile doğrudan iletişim kurmasına olanak tanıdığını vurgulayan Beydilli, "İşletmeler, internet sitelerini kullanıcıların aradığını kolay bulacağı ve hızlı etkileşime girebilecekleri şekilde tasarlamalılar. WhatsApp hattı, canlı müşteri temsilcisi gibi basit ama etkili uygulamalar dönüşümleri ciddi oranda artırabilir." diye konuştu.


İşletmelerin mutlaka bir mobil stratejisi olması gerektiğini söyleyen Cevher Beydilli "Mobil internet trafiği ve akıllı cihaz kullanımı her geçen gün hızla artış gösteriyor. Bu nedenle sitenizin mobil cihazlara uyumlu bir tasarıma sahip olması ve mobil versiyonunun bulunması büyük önem taşıyor." dedi. - ERZURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:35 Kaynak: İHA
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