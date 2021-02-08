Dijital Pist Kupaları başlıyor! Dijital Pist Kupaları takvimi

Pandemi döneminde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'evde kal hareketsiz kalma' çağrıları kapsamında Türkiye Dijital Pist ve Ralli Şampiyonası organizasyonlarını başarıyla gerçekleştiren TOSFED, Şubat ayı içerisinde Asetto Corsa, R Factor, GT Sport ve Dirt Rally 2.0 platformları üzerinden 5 ayrı kupa gerçekleştirecek. 11 Şubat'ta elemeler ile başlayarak 28 Şubat'a kadar devam edecek olan kupalarda dereceye giren katılımcılar, Media Markt ve G-SHOCK'tan ödüller kazanacaklar.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA)'ya bağlı 146 ülke arasında ulusal statüde dijital şampiyona düzenleyen ilk ve tek federasyon olduklarını hatırlatan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Kış Kupası'nın ardından Nisan ayı itibariyle de 2021 Türkiye Dijital Pist Şampiyonası ile Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'na başlayacaklarını belirtti. Başkan Üçlertoprağı, son yıllarda gençlerden büyük rağbet gören dijital motor sporlarında kendini yetiştirip gerçek pistlere adım atan birçok global sporcu bulunduğunu söyleyerek "İşbirliği yapmaktan her zaman mutluluk duyduğumuz motor sporlarının en büyük destekçilerinden Red Bull ve bu kupayla birlikte ailemize katılan Media Markt ile G-SHOCK markalarıyla birlikte başarılı bir organizasyonu hayata geçireceğiz." açıklamasını yaptı.

DİJİTAL PİST KUPALARI NE ZAMAN? DİJİTAL PİST KUPALARI TAKVİMİ

Tosfed tarafından düzenlenen Dijital Pist Kupaları'nın takvimine buradan ulaşabilirsiniz.