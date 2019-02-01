Son Dakika Haberleri: Dijital Platform Theadx: Seçimler İçin "Yapay Zeka Teknolojisi"

Dijital Platform Theadx: Seçimler İçin "Yapay Zeka Teknolojisi"

1 saat önce

– Dijital hizmet ajansı Digital Exchange, yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen dijital pazarlama platformu TheADX'i ekonomi ve siyasetin kullanımına sundu.

Dijital Platform Theadx: Seçimler İçin
– Dijital hizmet ajansı Digital Exchange, yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen dijital pazarlama platformu TheADX'i ekonomi ve siyasetin kullanımına sundu.

Digital Exchange'den yapılan açıklamada, " Türkiye'nin alanında ilk ve tek örneği olan TheADX Digital Platformu, ürün ve hizmet kampanyalarının yanı sıra, seçim çalışmalarında alternatif bir propaganda platformu sunuyor. Aynı zamanda Programatik Reklam Satınalma Platformu da olan TheADX, mikro hedefleme iş modeli ile çalışıyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"TheADX Platformu, ürün ile müşteriyi, aday ile seçmeni aynı platformda buluşturuyor. Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine katılacak belediye başkan adayları, söz konusu yeni dijital platform üzerinden ülke, bölge, ilçe, kent, hatta mahalleye odaklı kampanyalar düzenleyebilecek.

"Platform, lokasyon hedefleme seçeneği ile adayların doğru hedef kitlelerine ulaşmasına ve onlarla iletişim kurmalarına olanak sağlıyor.

"Hedef kitleleri çeşitli dallarla ayıran ve her bir kitleye özel kampanya imkanı sunan platform, yeniden hedefleme seçeneği sayesinde de adayların, kendilerini ve partilerini seçmenlerine sürekli hatırlatma imkanı sağlıyor."

Aday tanıtımlarında geleneksel yöntemlerin yerine, dijital iletişim platformlarının aktif kullanıldığı yeni bir dönemin başladığını belirten Digital Exchange CEO'su Emrah Pamuk, şunları söyledi:

"Çevreci yerel seçim kampanyalarıyla birlikte, Türkiye siyaseti 31 Mart yerel seçim döneminde, dijital propagandaya tanıklık edecek. Belediye seçimlerinde dijital medya aktif olarak kullanılacak. Dijital reklam platformlarının sunduğu imkanlar ve yeni araçlarla geliştirilen Programatik Reklam Satınalma teknolojisi, dijital pazarlama çalışmalarında yeni bir dönemi başlatıyor."

Türkiye'de yaşayanların bir gün içinde ortalama yedi saatini aktif olarak internette geçirdiğini ve toplam nüfusun yüzde 67'sine karşılık gelen 54 milyonun internet kullanıcısı olduğuna dikkat çeken Pamuk, kitlesine ulaşmak isteyen siyasilerin, dijital teknolojileri kullanarak sağlayacakları verimliliğin önemini vurguladı ve ekledi:

"Tüm pazarlama eylemleri birbirini bütünlemeli. Fiziksel bir aktiviteye dijital destek olurken, fiziksel aktivitede seçmenler sosyal medyaya yönlendirilerek güç paylaşımı yapılmalıdır. Bütçelemede de esneklik payı bırakılmalı, en önemlisi ölçülemeyen yatırımlardan kaçınılmalıdır. Dönüşüm getirmeyen, ilgi çekmeyen tüm dijital kampanyalar iptal edilerek, verimli olanlara yatırım artırılmalıdır." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:12 Kaynak: DHA

Ekonomi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi

Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi Karabiberim Klibinin Yıldızı İlknur Soydaş'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Para Almadım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 14:11:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dijital Platform Theadx: Seçimler İçin "Yapay Zeka Teknolojisi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]