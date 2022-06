Dijital platformlar "slow food" hareketini yaygınlaştırıyor

435 milyar dolarlık küresel yeme-içme sektörü, şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik kavramları etrafında şekillenen bir değişimden geçiyor. Sağlıklı yaşama ilişkin artan farkındalıkla yavaş yeme (slow food) hareketine odaklanan sektöre dijital teknolojiler rehberlik ediyor. Dünyaca ünlü lezzetleri mutfaklara getiren platformlar bu hareketi yaygınlaştırırken, kendi mutfağının yıldızı ve dünyaca ünlü bir şef olmak isteyenleri buluşturuyor.

Pandemiden çıkış yolunu dijital teknolojilerde bulan yeme-içme sektöründe trendler de değişiyor. Kadence International'ın araştırmasına göre, küresel salgının yön verdiği en yeni trendler bitkisel bazlı, bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar ve ev lezzetleri ile şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik kavramları etrafında şekilleniyor. 2021'de 435 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan küresel yeme-içme sektörünün, bu trendlerden destek alarak yıl sonunda 500 milyar doları aşması, 2025'e kadar yüzde 19,2 büyümeyle 850 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Pandemi ile yeme-içme konseptlerinin büyük bir değişimden geçtiğini belirten The Daily Meal Yiyecek ve İçecek Direktörü Coşkun Kaplan, "Sağlıklı yaşama ilişkin yükselen farkındalıkla yavaş yeme (slow food) hareketine odaklanan yeme-içme sektörüne dijital teknolojiler rehberlik ediyor. Lezzetli, sağlıklı, besleyici yemek pişirmeyi herkes için erişilebilir hale getirdiğimiz platformumuzla yavaş yeme hareketini yaygınlaştırıyoruz. The Daily Meal olarak sağlıklı ve lezzetli yemek tariflerinin yanı sıra sektördeki en güncel haberleri ve çeşitli restoran analizlerini de platformumuza ekleyerek en yeni trendlere kılavuzluk ediyoruz. Kullanıcılar en sevdikleri yemek tariflerini platformumuzda paylaşarak kendi imza listelerini hazırlayabiliyor, dünyaca ünlü şeflerin başrol oynadığı eğitim videolarıyla farklı pişirme tekniklerini öğrenerek mutfaktaki ya da iş hayatındaki şeflik kariyerlerine yeni altın anahtarlar kazandırabiliyor" dedi.

MUTFAĞIN YILDIZI DÜNYACA ÜNLÜ ŞEF OLMAK İSTEYENLERİN REHBERİ

The Daily Meal platformu aracılığıyla turizm ve yeme-içme sektörüne nitelikli işgücü sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Coşkun Kaplan, "Yemeğin yarattığı mutluluk ve neşeyi keşfettiğimde eğitimini yarım bırakarak gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi almaya başladım. İsviçre Otelcilik Okulu'nda aldığım eğitimle altın diplomalı ilk Türk unvanı kazandım. İyi yemeğe olan tutkum kariyer yaşamıma yön verdi. Hong Kong'da The Landmark Mandarin Oriental'de yiyecek-içecek eğitimlerine katılarak dünyanın en iyi mutfaklarını deneyimleme fırsatı buldum. Dünyanın ilk Michelin yıldızlı restoranlarında, en iyi otellerinde düzenlenen etkinliklerde uzmanlık edindim. Uzun yıllar mutfakta yönetici pozisyonunda görev alarak mutfağın her aşamasını deneyimledim. Mutfakta ulaşabileceğim zirve noktaya eriştiğimde, The Daily Meal platformunu geliştirmeye karar verdim. Mutfağının yıldızı ve dünyaca ünlü bir şef olmak isteyenlere rehberlik eden platformumuz aracılığıyla sektördeki değişime yön vermeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM FIRSATINA ERİŞEMEYENLERE YOL ARKADAŞLIĞI YAPIYOR

Dünyaca ünlü lezzetlerin reçetelerini ve farklı yapım tekniklerini de içeren platformda sürdürülebilirlik, güven ve şeffaflık kavramlarına odaklandıklarına değinen The Daily Meal Yiyecek ve İçecek Direktörü Coşkun Kaplan, "Bitkisel bazlı, bağışıklık sistemini destekleyen malzemeleri içeren reçetelerimizle sürdürülebilirliğe katkıda bulunurken, dünyanın en pahalı restoranlarında servis edilen lezzetlerin şifrelerini veriyoruz. Kariyerini bu sektörde geliştirmek isteyip de eğitim fırsatına erişemeyenlere yol arkadaşlığı yapıyoruz. Her biri farklı dünya mutfaklarının temsilciliğini üstlenen reçetelerimizle kullanıcıların seyahat organizasyonlarına da rehberlik ediyoruz. Kullanıcıların anı defterlerinde yer alan reçetelerimizle onları çocukluklarına uzanan bir yolculuğa çıkarırken, farklı kültürlerden izler taşıyan lezzetlerle seyahat planlarına yön veriyoruz" diye konuştu.