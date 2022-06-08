Dijital platformlar "slow food" hareketini yaygınlaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dijital platformlar "slow food" hareketini yaygınlaştırıyor

08.06.2022 10:58
Dijital platformlar "slow food" hareketini yaygınlaştırıyor

435 milyar dolarlık küresel yeme-içme sektörü, şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik kavramları etrafında şekillenen bir değişimden geçiyor.

435 milyar dolarlık küresel yeme-içme sektörü, şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik kavramları etrafında şekillenen bir değişimden geçiyor. Sağlıklı yaşama ilişkin artan farkındalıkla yavaş yeme (slow food) hareketine odaklanan sektöre dijital teknolojiler rehberlik ediyor. Dünyaca ünlü lezzetleri mutfaklara getiren platformlar bu hareketi yaygınlaştırırken, kendi mutfağının yıldızı ve dünyaca ünlü bir şef olmak isteyenleri buluşturuyor.

Pandemiden çıkış yolunu dijital teknolojilerde bulan yeme-içme sektöründe trendler de değişiyor. Kadence International'ın araştırmasına göre, küresel salgının yön verdiği en yeni trendler bitkisel bazlı, bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar ve ev lezzetleri ile şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik kavramları etrafında şekilleniyor. 2021'de 435 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan küresel yeme-içme sektörünün, bu trendlerden destek alarak yıl sonunda 500 milyar doları aşması, 2025'e kadar yüzde 19,2 büyümeyle 850 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Pandemi ile yeme-içme konseptlerinin büyük bir değişimden geçtiğini belirten The Daily Meal Yiyecek ve İçecek Direktörü Coşkun Kaplan, "Sağlıklı yaşama ilişkin yükselen farkındalıkla yavaş yeme (slow food) hareketine odaklanan yeme-içme sektörüne dijital teknolojiler rehberlik ediyor.  Lezzetli, sağlıklı, besleyici yemek pişirmeyi herkes için erişilebilir hale getirdiğimiz platformumuzla yavaş yeme hareketini yaygınlaştırıyoruz. The Daily Meal olarak sağlıklı ve lezzetli yemek tariflerinin yanı sıra sektördeki en güncel haberleri ve çeşitli restoran analizlerini de platformumuza ekleyerek en yeni trendlere kılavuzluk ediyoruz. Kullanıcılar en sevdikleri yemek tariflerini platformumuzda paylaşarak kendi imza listelerini hazırlayabiliyor, dünyaca ünlü şeflerin başrol oynadığı eğitim videolarıyla farklı pişirme tekniklerini öğrenerek mutfaktaki ya da iş hayatındaki şeflik kariyerlerine yeni altın anahtarlar kazandırabiliyor" dedi.

MUTFAĞIN YILDIZI DÜNYACA ÜNLÜ ŞEF OLMAK İSTEYENLERİN REHBERİ

The Daily Meal platformu aracılığıyla turizm ve yeme-içme sektörüne nitelikli işgücü sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Coşkun Kaplan, "Yemeğin yarattığı mutluluk ve neşeyi keşfettiğimde eğitimini yarım bırakarak gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi almaya başladım. İsviçre Otelcilik Okulu'nda aldığım eğitimle altın diplomalı ilk Türk unvanı kazandım. İyi yemeğe olan tutkum kariyer yaşamıma yön verdi. Hong Kong'da The Landmark Mandarin Oriental'de yiyecek-içecek eğitimlerine katılarak dünyanın en iyi mutfaklarını deneyimleme fırsatı buldum. Dünyanın ilk Michelin yıldızlı restoranlarında, en iyi otellerinde düzenlenen etkinliklerde uzmanlık edindim. Uzun yıllar mutfakta yönetici pozisyonunda görev alarak mutfağın her aşamasını deneyimledim. Mutfakta ulaşabileceğim zirve noktaya eriştiğimde, The Daily Meal platformunu geliştirmeye karar verdim. Mutfağının yıldızı ve dünyaca ünlü bir şef olmak isteyenlere rehberlik eden platformumuz aracılığıyla sektördeki değişime yön vermeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM FIRSATINA ERİŞEMEYENLERE YOL ARKADAŞLIĞI YAPIYOR

Dünyaca ünlü lezzetlerin reçetelerini ve farklı yapım tekniklerini de içeren platformda sürdürülebilirlik, güven ve şeffaflık kavramlarına odaklandıklarına değinen The Daily Meal Yiyecek ve İçecek Direktörü Coşkun Kaplan, "Bitkisel bazlı, bağışıklık sistemini destekleyen malzemeleri içeren reçetelerimizle sürdürülebilirliğe katkıda bulunurken, dünyanın en pahalı restoranlarında servis edilen lezzetlerin şifrelerini veriyoruz. Kariyerini bu sektörde geliştirmek isteyip de eğitim fırsatına erişemeyenlere yol arkadaşlığı yapıyoruz. Her biri farklı dünya mutfaklarının temsilciliğini üstlenen reçetelerimizle kullanıcıların seyahat organizasyonlarına da rehberlik ediyoruz. Kullanıcıların anı defterlerinde yer alan reçetelerimizle onları çocukluklarına uzanan bir yolculuğa çıkarırken, farklı kültürlerden izler taşıyan lezzetlerle seyahat planlarına yön veriyoruz" diye konuştu.


Dijital platformlar slow food hareketini yaygınlaştırıyor
Dijital platformlar slow food hareketini yaygınlaştırıyor
YORUMLAR
500
Eşik Platformu ve Kızları Öldürülen Anneler Danıştay'ın Önünde Açıklama Yaptı: 'İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz' Eşik Platformu ve Kızları Öldürülen Anneler Danıştay'ın Önünde Açıklama Yaptı: 'İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz'
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital platformlar 'slow food' hareketini yaygınlaştırıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:05 Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
10:58 Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:36 Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 11:25:37. #1.12#
SON DAKİKA: Dijital platformlar "slow food" hareketini yaygınlaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement