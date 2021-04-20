Dijital platformlardan para kazanmak isteyen gençler için 'Stüdyonuz Bizden' projesi - Son Dakika

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sözücü verdiği 53 projeden biri olan Sosyal Medya Stüdyosu'nu hayata geçirdi. Dijital platformlarda daha profesyonel işler yaparak para kazanmak isteyen gençler için 'Stüdyonuz Bizden' projesi, pandemiden sonra gençlerle buluşmayı bekliyor.

Youtube başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu, gençlere seslerini duyurabilecekleri, fikir ve düşüncelerini paylaşabilecekleri yeni ortamlar sunarken, bu yeni ortamlarda video çekip blog yazarak kendilerince dünyayı yorumlayıp, para kazanma noktasına da getirdi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, dijital dünyada daha profesyonel işler yapmak isteyen gençlere yardımcı olmak amacıyla 'Stüdyonuz Bizden' projesini hayata geçirdi.

Gençler, Kağıthane Belediyesi'nin kendilerine sunmuş olduğu stüdyoya gelerek istedikleri gibi kendi vloglarını çekebilecekler. Üstelik tüm ekip ve ekipmanlar da Kağıthane Belediyesi tarafından karşılanacak. Greenbox, kamera, ışık, ses kayıt cihazları gibi son teknoloji ekipmanların olduğu sosyal medya stüdyosu, belediyeye ait yeni kültür merkezinde yer alıyor.

Belediye Başkanı Öztekin, sosyal medya stüdyosunun pandemi sonrası dönemde hizmete açılacağını söyledi.