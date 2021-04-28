Dijital program Stajcell 2021'in başvuruları başladı - Son Dakika

Turkcell'in üniversite öğrencilerine staj ve yarı zamanlı çalışma fırsatı sunduğu dijital programı Stajcell 2021'e başvurular başladı. Bu yıl üniversite ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin de başvurabileceği programla, stajyer olmaya hak kazanan 200 üniversiteli genç, iş hayatına başlama fırsatı bulacak.

Turkcell'in yetenekli üniversite öğrencilerine staj ve yarı zamanlı çalışma fırsatı sunduğunu belirttiği dijital program Stajcell 2021'e online başvurular başladı. Pandemiden dolayı ilki 2020 yılında online olarak yapılan Stajcell, bu yıl üniversite ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine dijital bir staj deneyimi sunacağını duyurdu. Başvuru ve değerlendirme sürecini tamamlayan 200 öğrenci, iş hayatına Turkcell'de başlama fırsatı bulacak. Programa başvurular 30 Nisan'a kadar sürecek ve kariyerim.turkcell.com.tr adresinden online yapılabilecek.

"TÜRKİYE'DE NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİRİYORUZ"

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir programla ilgili, "Turkcell İnsan Kaynakları olarak daha önce olduğu gibi küresel salgın döneminde de gençlerin kariyerlerine yön veren, gelişimlerine katkı sağlayan projeleri geliştirerek hayata geçirdik. Dijital istihdam programlarımız Türkiye'nin farklı illerindeki gençleri bir araya getirerek onlara sosyalleşme imkanı sağlarken aynı zamanda eğitimlerinde, kişisel gelişimlerinde motivasyon kaynağı da oluyor. Ülkemizin gençlerine istihdam projeleriyle her geçen gün yeni fırsatlar sunarak Türkiye'nin daha nitelikli bir insan kaynağıyla geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamak bizleri gururlandırıyor" diye konuştu.

"PROGRAM FARKLI AŞAMALARDAN OLUŞUYOR"

Stajcell 2021 programına başvuran ikinci ve üçüncü sınıf üniversite öğrencilerinin geçeceği aşamalar şu şekilde açıklandı:

"Oyunlaştırılmış Genel Yetenek ve İngilizce testini tamamlayarak mülakata davet edilecek. Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar Turkcell'de staj yapma imkanı elde edecek. Stajcell stajyerlerini; Turkcell'in üst düzey yöneticileriyle tanışma fırsatı, sosyal etkileşim ve motivasyon artırıcı birbirinden farklı atölye ve etkinlikler bekliyor. Programa kabul alan adaylar özel tasarlanmış bir eğitim programından da geçecek. Adaylar program sonunda kurgulayacakları teknoloji tasarımı projelerini farklı gruplar oluşturarak Turkcell'in üst düzey yöneticilerine sunacak. Başarılı olarak değerlendirilenler Turkcell'de part-time çalışma şansına sahip olacak."