Dijital Reklam Ajansına Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Moof Kurucusu Yasin Kaplan, dijital reklam ajansına ihtiyaç duyulması konusunda bilgi verdi.

Firmaların dönüşümlerini arttırmak isteyip, Google Ads ve çeşitli reklam mecralarında kendini yeterli görmemesi veya reklamları yürütecek zaman bulamaması noktasında dijital reklam ajanslarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Şirketlerin hem işi hem de reklam yönetimini bir arada yürütmesi durumunda performans kaybı yaşayabileceğini bu yüzden ajans veya danışmanlıklardan destek alınması gerektiğini belirtti.

Yasin Kaplan, ajansların bu konu üzerine odaklandığını, reklam vererek doğru kitleye ulaşılabilmeyi, dönüşümleri arttırmak için geliştirmeler yaptığını ve destek alarak ilerleme sağlanacağını ifade etti. Reklamlarda yapılan hatalarla kaybedilen maliyetin ajansa verilen vergi danışmanlığından daha yüksek olduğunu, destek alarak maliyet kazanımı sağlanacağını söyledi.