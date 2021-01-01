Dijital Sanat Akademisi'ne büyük ilgi - Son Dakika

Korona virüsle mücadele kapsamında kültür sanat faaliyetlerini dijital ortama taşıyan Büyükşehir Belediyesi'nin Dijital Sanat Akademisi programı ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dijital Sanat Akademileri 26 Aralık 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilen iki ayrı seminerle başlamış oldu. Oyuncu ve yönetmen Celal Kadri Kınoğlu ile Hakan Çimenser'in gerçekleştirdiği Dijital Sanat Akademilerine bu hafta 2 Ocak Cumartesi günü Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel'in gerçekleştireceği 'Hikaye Anlatıcılığı semineri ile devam edilecek. Eğitim çalışması ilerleyen tarihlerde tekrarlanacak. Tiyatro, resim, heykel, müzik, sinema, edebiyat, görsel sanatlar, plastik sanatlar gibi konularla, bu alanlarla ilgili kişilere ulaşarak daha fazla hayata dokunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Dijital Sanat Akademileri sayesinde konu ile ilgilenen kişileri uzmanlarla buluşturuyor. - BURSA