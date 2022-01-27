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Dijital sanat müzesi X Media Art Museum açıldı - Son Dakika

Dijital sanat müzesi X Media Art Museum açıldı

27.01.2022 19:09
Dijital sanat müzesi X Media Art Museum açıldı

Teknoloji, bilim ve sanatı bir araya getiren yeni medya ve dijital sanat müzesi X Media Art Museum (XMAM), Metropol İstanbul'da açıldı.

Teknoloji, bilim ve sanatı bir araya getiren yeni medya ve dijital sanat müzesi X Media Art Museum (XMAM), Metropol İstanbul'da açıldı.

DasDas iş birliğiyle açılan müzenin tanıtım toplantısına, X Media Art Museum kurucuları Mert Fırat, Muzaffer Yıldırım, Ferdi Alıcı, müzenin direktörü Esra Özkan ve destekçisi Paribu CEO'su Yasin Oral katıldı.

Basın buluşmasında Mert Fırat, XMAM'da seyircinin müzenin bir parçası olduğunu söyledi.

Fırat, "Artık dünyanın değiştiğine ve başka bir yere doğru gittiğine şahit oluyoruz. Eserler yalnızca tek kişinin değil, birçok kişiye ait ve iyi ki bu düşünceye doğru giden bir çağda yaşıyoruz. XMAM'da seyirci müzenin bir parçası oluyor. Hem fiziksel hem de duygusal olarak dahil oluyor. XMAM'ın ilk sergisi, 500 yılı aşkın kültürel ve sanatsal mirası olan veriyi izleyici ile buluşturuyor. Biz bu sanatı daha da araştırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez kalıcı olarak dijital bir sanat müzesi açıldığını belirten Muzaffer Yıldırım da şunları kaydetti:

"XMAM alanında bir ilk. Sanat farklı bir deneyimle müze ziyaretçileriyle buluşuyor. Müze içerisindeki sergiler 3 ayda bir değişecek. İlk sergimiz olan Leonardo da Vinci deneyimi Türkiye adına önemli bir sergi. Leonardo da Vinci'yi sadece bir ressam olarak değil, aynı zamanda eserlerini bilimsel bir çalışmayla anlatıyor. Eserin Oscar ödüllü 'Nomadland' filminin bestecisi Ludovico Einaudi ve Mercan Dede'nin müzikleriyle buluşması da bu sergiyi unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor."

Müzenin direktörü Esra Özkan ise XMAM'ın bir kültür kurumu olarak yaşayan, eğitim ve atölyelerin verildiği, farklı sanatçılara kapısı açık olan, genç sanatçıları destekleyen, teknolojik ve bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapan bir yapısı olduğunu aktardı.

İlk sergi 30 Ocak'ta

XMAM'un ilk sergisi Ouchhh stüdyonun "Leonardo da Vinci: Yapay Zeka Işığın Bilgeliği" çalışması olacak.

Leonardo da Vinci'nin çizimleriyle başlayan ve 3D modellemesi ile devam eden sergide, veri tabanı olarak sanatçının icatları, makine çizimleri ve eskizleri kullanıldı.

Serginin ilk bölümünün müziğini dünyaca ünlü Oscar ödüllü "Nomadland" filminin bestecisi Ludovico Einaudi ve Mercan Dede hazırladı.

XMAM, 28-29 Ocak tarihlerinde Metropol İstanbul'da ücretsiz gezilebilecek. Sergi ise 30 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'de alanında ilk olan XMAM, kapsayıcı, interaktif, disiplinler arası sanat üretimlerini sergilemesinin yanı sıra aynı zamanda eğitim, atölye ve üretim çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.

Çocuklar için de eğitim programları düzenlenecek müzede, sanat ve teknolojiyi herkesin hayatına dahil eden çalışmalar üretilecek.

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Muzaffer Yıldırım, İstanbul, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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