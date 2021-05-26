Dijital sanat sergisi "Dalınç" 15 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Dijital sanat sergisi "Dalınç" 15 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak

26.05.2021 14:51

Dijital Sanat sergisi "Dalınç", 15-17 Haziran'da Binbirdirek Sarnıcı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Dijital Sanat sergisi "Dalınç", 15-17 Haziran'da Binbirdirek Sarnıcı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Mezo Dijital tarafından düzenlenen ve dijital sanatların farklı alanlarına odaklanan sergi, Ortaköy'deki Feriye Lokantasında düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Nabat Garakhanova, bir dijital sanat festivali yapmak için yola çıktıklarını ve projeyi hazırlarken tarihi mekanları tercih etmek istediklerini söyledi.

Dijitalin her alanda olduğu gibi sanatta da etkili olduğunu dile getiren Garakhanova, dijitalin pek çok alanda olduğu gibi sanatta da önem kazanmaya başladığını kaydetti.

Garakhanova, dijitalin geçmişle geleceği birleştirdiğini, projeyi hazırlarken tarihi mekanların ambiyansıyla dijitali örtüştürmeye çaba sarf ettiklerini ifade etti.

"Seyirci mekanda kendi yolculuğuna çıkma imkanı bulacak"

Küratör Seyhan Musaoğlu, serginin kavramsal çerçevesine ve Dalınç'ın kelime anlamına değinerek, serginin Binbirdirek Sarnıcı'nda yapılacak olmasının heyecan verici olduğunu kaydetti.

Sergide tarihsel dokuyla mekana ait bağlantıların kurulduğunu dile getiren Musaoğlu, seyircinin mekanda kendi yolculuğuna çıkma, dijital akış içerisinde kendini sorgulama ve anlatılan hikayelere dair değerlendirmeler yapma imkanı bulacağına işaret etti.

Mekana uygun tasarlanan eserlerin interaktif bir şekilde deneyimlenebileceğini belirten Musaoğlu, "Sanatla daha iyi hissedeceğimize, sanatın bizi iyi hissettirdiğine, bu karşılaşmalara ve değerlendirmelere çok ihtiyacımız olan bir dönemde olduğumuza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Musaoğlu, sergide 10 sanatçının ses yerleştirmeleri, canlı performans ve video yerleştirmelerinin de arasında bulunduğu eserleriyle yer alacağını sözlerine ekledi.

"Tarihle geleceği bir araya getirmek önemli bir vurgu"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, projenin sadece engellilere yönelik tarafıyla değil düşüncesi itibarıyla da sanatta sınır olmadığını göstermesi bakımından önemli olduğunu söyledi.

Projenin dijitali gelenekle bir araya getirme vurgusunun önemine dikkati çeken Dursun, "Önce tarihi ortaya koyacağız, geleneklerimizi ortaya koyacağız. Geldiğimiz toprakların bize vermiş olduğu değerleri ortaya koymuş olacağız. Bu yönüyle tarihe vurgu yapması oldukça önemli. Bir taraftan da tarihle geleceği, bugünü konuşursak dijitali bir araya getirmiş olmak bence önemli bir vurgu." ifadesini kullandı.

Projenin belediye olarak hassas oldukları engellilerle ilgili çalışmalarla ilgili kısmına değinen Dursun, "Her konuşmamızda engellerin zihinlerde olduğunu ifade ederiz. Biz bu festivalde engelli kardeşlerimiz, bizim bakış açımızla hayata engelsiz bakan kardeşlerimiz açısından paydaşlık yapıyoruz. Festivalin 'Dalınç' etabında engellilere yönelik çalışmalarımız olacak." dedi.

Dursun, engelli bireylere evlerinin ve odalarının dışında dijital bir dünyanın da olduğunu hissettirmenin öncelikleri arasında olduğunu, engellilerin hayatın ve toplumun içerisinde çok daha aktif olmaları gerektiğini, birlikte yaşama kültürü içerisinde onların da hayattan ayrılmaz parçalar olduğunu vurgulayarak festivalin paydaşı olduklarını anlattı.

Basın toplantısına katılan Pasha Bank Genel Müdürü Cenk Eynehan, sanatçı Furkan Temir ve sanatçı Hazal Döleneken de sergiye ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaştı.

Dijital Sanat Festivali İstanbul'un başlangıç sergisi olarak tasarlanan dijital sanat sergisi "Dalınç" 15-17 Haziran tarihlerinde Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleştirilecek.

Sanatçılar Özgür Demirci, Hazal Döleneken, Lara Kamhi, A. Bill Miller, Mehmet Öğüt, Furkan Temir, Deniz B. Turan, coMekaniKdoll, Haydiroket ve Strange Quark UED çalışmalarıyla sergide yer alacak.

Dijital sanat sergisi Dalınç 15 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak
Dijital sanat sergisi Dalınç 15 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak
Dijital sanat sergisi Dalınç 15 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak
Dijital sanat sergisi Dalınç 15 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak

Haziran, Engelli, Seyhan, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dijital sanat sergisi 'Dalınç' 15 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika


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