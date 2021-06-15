Dijital Sanat sergisi "Dalınç" Binbirdirek Sarnıcı'nda açıldı - Son Dakika

- Dijital Sanat sergisi "Dalınç" Binbirdirek Sarnıcı'nda açıldı

İSTANBUL - Dijital Sanat Festivali İstanbul'un başlangıç sergisi olarak tasarlanan Dalınç'ın açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un katılımı ile gerçekleştirildi. Büyüleyici atmosferi ile Binbirdirek Sarnıcı'nda açılışı yapılan sergide 10 sanatçının eseri yer alıyor.

Dalınç sergisi Binbirdirek Sarnıcı'nda mekanın tarihsel dokusunu ve kültürümüzün ritüel ögelerini birleştirerek izleyiciyi farklı bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor. Dijital Sanat Festivali İstanbul'un başlangıç sergisi olarak da tasarlanan ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un katılımı ile gerçekleştirilen sergide, 10 sanatçının eseri yer alıyor. 15-17 Haziran tarihleri arasında gezilebilecek olan sergiye Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdi-Zada, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Shunatov ve Aleksei Melnik, Vitaly Soldatenkov, Andrey Shunatov, Firdavs Asanov ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"Bu çalışmaları dijital ortama taşımak bizim için çok önemliydi"

Serginin açılışında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bir belediye olarak bir sanat festivalinde ne yapmalıyız diye düşündüğümüzde bizim için en önemli alanlardan birisi olan sosyal sorumluluk projelerimizin en başında yer alan engellilerden ilgili çalışmak bizim için son derece önemliydi. Onun için işin bu tarafında olmak istedik. Engellilerin hayatla buluşması için onların önündeki engellerin kaldırılması için zaten çok belediyeler olarak çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları bir başka mecraya taşımak dijital mecraya taşımak hele böyle organizasyon içinde organizasyona sponsor olan tek belediye olmak bizim için oldukça önemliydi. Belediyeler olarak çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları dijital ortama taşımak bizim için çok önemliydi. Hele görme engelli kişileri dijital mecraya taşımak herhalde ilk düşünüdüğünde acaba nasıl olacak diye kafalarda soru işareti oluyor. Biz de bu çerçevede çok güzel çalışmalar yaptık. Onları dijital mecraya taşımak yönünde onlara öncülük edeceğiz" diye konuştu.

"Dünya sanat sektörü harcamaları yıllık 60 milyar doları geçiyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem dijital alanda, hem de şartların izin verdiği ölçüde fiziksel olarak yetişkinlere ve çocuklarımıza yönelik her mecra üzerinden sanat iyileştirir sloganıyla sanatı ulaştırmaya onları sanatçılarımızla buluşturmaya ve çok kıymetli sanatçılarımıza maddi ve manevi destek olmaya devam ettik. Günümüzde dünya sanat sektörü yıllık 60 milyar doları geçen hacme ulaşan, ekonomileri etkileyen ve katma değeri yüksek bir sektör, sanat sektörünü kapsayan kültür endüstrileri istihdam ve ihracata katkı ve katma değer konusunda ekonomik büyümeyi etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülke genelinde kültür sanat alanında çeşitli yatırımlarımıza ve yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.