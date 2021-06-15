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Dijital sanat sergisi "Dalınç" sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Dijital sanat sergisi "Dalınç" sanatseverlerle buluştu

15.06.2021 16:16
Dijital sanat sergisi

Dijital Sanat Festivali İstanbul'un başlangıç sergisi olarak tasarlanan "Dalınç" adlı sergi, Binbirdirek Sarnıcı'nda ziyarete açıldı.

Dijital Sanat Festivali İstanbul'un başlangıç sergisi olarak tasarlanan "Dalınç" adlı sergi, Binbirdirek Sarnıcı'nda ziyarete açıldı.

Küratörlüğünü Seyhan Musaoğlu'nun üstlendiği sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Mezo Dijital tarafından düzenlendi.

Sergi açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Aksu ve Pasha Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan ile Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Nabat Garakhanova'nın yanı sıra sanatseverler katıldı.

"İnsanlık olarak sanatın iyileştirme özelliğine başvurduk"

Açılışta konuşan Yavuz, sergide bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Uzun bir aradan sonra sanat etkinliklerinde, elbette Sağlık Bakanlığımızın belirttiği tedbirlere uyarak fiziksel olarak bir arada olmak çok güzel ve çok anlamlı." dedi.

Yavuz, Hipokrat'ın "Sanat sonsuz, hayat kısa" sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İnsanın dünyaya kalıcı işler ve eserler bırakmasının önemini etkili bir şekilde bize anlattığı için bu söz çok kıymetli. Bu yüzyılın en önemli olaylarından biri olan Kovid-19 pandemisi bizi hiç alışık olmadığımız bir hayat düzeni içerisine soktuğunu yakından biliyorsunuz. Bu dönemde tüm alışkanlıklarımız ve rutinlerimiz baştan aşağı değişti. Ama günün sonunda insanlık olarak sanatın iyileştirme özelliğine başvurduk. Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem dijital alanda hem de şartlar izin verdiği ölçüde fiziki olarak yetişkinlere ve çocuklarımıza hemen her mecra üzerinden 'Sanat İyileştirir' sloganıyla sanatı ulaştırmaya ve onları sanatçılarımızla buluşturmaya çalıştık. Bugün de tüm sanat birimlerimizle birlikte çalışmalarımıza aynı istek ve arzuyla ara vermeden devam ediyoruz."

Sanat alanının dünyada yıllık 60 milyar doları geçerek ekonomileri etkileyen ve katma değeri yüksek sektörlerden bir tanesi olduğuna işaret eden Yavuz, şu açıklamaları yaptı:

"Sanat sektörünü de kapsayan 'Kültür Endüstrileri', istihdam ve ihracata katkı, katma değer noktasında ekonomik büyümeyi etkileyen önemli unsurlarından bir tanesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülke genelinde kültür ve sanat alanında çeşitli yatırımlarımız ve yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Konser Alanı, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Projesinde yer alan her bir durak ve 29 Ekim'de açılması için yoğun bir çalışma yürüttüğümüz İstanbul'un ve Türkiye'nin kültür ve sanatta kalbi olacak olan Atatürk Kültür Merkezi bunların en göze çarpanları.

Son 19 yıl içerisinde Bakanlık olarak sanatın ve üreten, değer katan sanatçılarımızın maddi-manevi yanında olduğumuz gibi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin toplumun hemen her kesimine yayılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan çalışmalara bundan sonra da aralıksız olarak destek olmaya devam edeceğiz. Bu maksatla hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan projeleri titizlikle incelediğimizin ve mümkün olan ölçüde de projelere destek vermekte olduğumuzun altını çizmek istiyorum."

"Dijital sanata ilişkin çok daha fazla çalışma ve sergi göreceğimiz kanaatindeyim"

Yavuz, dijital sanatın, yapılan klasik sanatın dijital mecralar üzerinden yayınlanmasının çok daha ötesinde farklı bir akım olduğuna dikkati çekerek, "Sanat izleyicilerinin üretilen eserle bütünleşmesi ile fark oluşturan bu akım artık teknolojiden ayrılamaz duruma gelen hayatımızın çok daha içinde ve çok daha fazla ilgi görüyor. Sanatçıların duygu ve düşüncelerini ürettikleri eserlerle, istendiğinde zamandan ve mekandan bağımsız olarak çok daha fazla insana ulaştırabilmesi imkanıyla da bu akım, sanatçılar ve sanatseverler için cazip hale geliyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergi de bunun en güzel ve özel örneklerinden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Nabat Garakhanova ise sanatın ve dijitalin sınırı olmayan, engel tanımayan ve herkesin içerisinde yer aldığı alanlar olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün dünyada nasıl her şey hızlı değişip dönüşüyorsa elbette sanat da aynı kalmıyor, dijital sanata evriliyor. Sergimiz, efsanelere konu olan ve adı daima İstanbul'la birlikte anılan tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda 3 gün, dijital platformda ise 3 ay boyunca ziyaretçilerimize açık olacak. Bu tarihi atmosferle birlikte, sanatın geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğunu bir kez daha hatırlamış olacağız. Sevgili küratörümüz ve eserleriyle Dalınç'ta yer alan kıymetli sanatçılarımız olmasaydı, elbette böylesine kıymetli bir sergi de meydana gelemezdi."

Garakhanov, proje aşamasından serginin açılışına kadar kendilerine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.

Mezo Dijital tarafından düzenlenen ve 15-17 Haziran'da gezilebilecek olan sergide, Özgür Demirci, Hazal Döleneken, Lara Kamhi, A. Bill Miller, Mehmet Öğüt, Furkan Temir, Deniz B. Turan, coMekaniKdoll, Haydiroket ve Strange Quark UED lakablı Uğur Engin Deniz???????'in eserleri yer alıyor.

Dijital sanat sergisi Dalınç sanatseverlerle buluştu
Dijital sanat sergisi Dalınç sanatseverlerle buluştu
Dijital sanat sergisi Dalınç sanatseverlerle buluştu

Hipokrat, İstanbul, Seyhan, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dijital sanat sergisi 'Dalınç' sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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