Üye Girişi
Dijital sanat sergisi 'Dalınç' sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Dijital sanat sergisi 'Dalınç' sanatseverlerle buluştu

16.06.2021 14:51
Dijital sanat sergisi 'Dalınç' sanatseverlerle buluştu, System.String[]

Küratörlüğünü Seyhan Musaoğlu'nun üstlendiği sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Mezo Dijital tarafından düzenlendi.

Küratörlüğünü Seyhan Musaoğlu'nun üstlendiği sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Mezo Dijital tarafından düzenlendi.

Sergi açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Pasha Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan ile Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Nabat Garakhanova'nın yanı sıra sanatseverler katıldı.

"İnsanlık olarak sanatın iyileştirme özelliğine başvurduk"

Açılışta konuşan Yavuz, sergide bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Uzun bir aradan sonra sanat etkinliklerinde, elbette Sağlık Bakanlığımızın belirttiği tedbirlere uyarak fiziksel olarak bir arada olmak çok güzel ve çok anlamlı." dedi.

Yavuz, Hipokrat'ın "Sanat sonsuz, hayat kısa" sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti: "İnsanın dünyaya kalıcı işler ve eserler bırakmasının önemini etkili bir şekilde bize anlattığı için bu söz çok kıymetli. Bu yüzyılın en önemli olaylarından biri olan Kovid-19 pandemisi bizi hiç alışık olmadığımız bir hayat düzeni içerisine soktuğunu yakından biliyorsunuz. Bu dönemde tüm alışkanlıklarımız ve rutinlerimiz baştan aşağı değişti. Ama günün sonunda insanlık olarak sanatın iyileştirme özelliğine başvurduk. Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem dijital alanda hem de şartlar izin verdiği ölçüde fiziki olarak yetişkinlere ve çocuklarımıza hemen her mecra üzerinden 'Sanat İyileştirir' sloganıyla sanatı ulaştırmaya ve onları sanatçılarımızla buluşturmaya çalıştık. Bugün de tüm sanat birimlerimizle birlikte çalışmalarımıza aynı istek ve arzuyla ara vermeden devam ediyoruz."

Sanat alanının dünyada yıllık 60 milyar doları geçerek ekonomileri etkileyen ve katma değeri yüksek sektörlerden bir tanesi olduğuna işaret eden Yavuz, şu açıklamaları yaptı: "Sanat sektörünü de kapsayan 'Kültür Endüstrileri', istihdam ve ihracata katkı, katma değer noktasında ekonomik büyümeyi etkileyen önemli unsurlarından bir tanesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülke genelinde kültür ve sanat alanında çeşitli yatırımlarımız ve yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Konser Alanı, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Projesinde yer alan her bir durak ve 29 Ekim'de açılması için yoğun bir çalışma yürüttüğümüz İstanbul'un ve Türkiye'nin kültür ve sanatta kalbi olacak olan Atatürk Kültür Merkezi bunların en göze çarpanları.

Son 19 yıl içerisinde Bakanlık olarak sanatın ve üreten, değer katan sanatçılarımızın maddi-manevi yanında olduğumuz gibi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin toplumun hemen her kesimine yayılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan çalışmalara bundan sonra da aralıksız olarak destek olmaya devam edeceğiz. Bu maksatla hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan projeleri titizlikle incelediğimizin ve mümkün olan ölçüde de projelere destek vermekte olduğumuzun altını çizmek istiyorum."

"Dijital sanata ilişkin çok daha fazla çalışma ve sergi göreceğimiz kanaatindeyim"

Yavuz, dijital sanatın, yapılan klasik sanatın dijital mecralar üzerinden yayınlanmasının çok daha ötesinde farklı bir akım olduğuna dikkati çekerek, "Sanat izleyicilerinin üretilen eserle bütünleşmesi ile fark oluşturan bu akım artık teknolojiden ayrılamaz duruma gelen hayatımızın çok daha içinde ve çok daha fazla ilgi görüyor. Sanatçıların duygu ve düşüncelerini ürettikleri eserlerle, istendiğinde zamandan ve mekandan bağımsız olarak çok daha fazla insana ulaştırabilmesi imkanıyla da bu akım, sanatçılar ve sanatseverler için cazip hale geliyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergi de bunun en güzel ve özel örneklerinden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Nabat Garakhanova ise sanatın ve dijitalin sınırı olmayan, engel tanımayan ve herkesin içerisinde yer aldığı alanlar olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Bugün dünyada nasıl her şey hızlı değişip dönüşüyorsa elbette sanat da aynı kalmıyor, dijital sanata evriliyor. Sergimiz, efsanelere konu olan ve adı daima İstanbul'la birlikte anılan tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda 3 gün, dijital platformda ise 3 ay boyunca ziyaretçilerimize açık olacak. Bu tarihi atmosferle birlikte, sanatın geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğunu bir kez daha hatırlamış olacağız. Sevgili küratörümüz ve eserleriyle Dalınç'ta yer alan kıymetli sanatçılarımız olmasaydı, elbette böylesine kıymetli bir sergi de meydana gelemezdi."

Garakhanov, proje aşamasından serginin açılışına kadar kendilerine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.

Mezo Dijital tarafından düzenlenen ve 15-17 Haziran'da gezilebilecek olan sergide, Özgür Demirci, Hazal Döleneken, Lara Kamhi, A. Bill Miller, Mehmet Öğüt, Furkan Temir, Deniz B. Turan, coMekaniKdoll, Haydiroket ve Strange Quark UED lakablı Uğur Engin Deniz???????'in eserleri yer alıyor.

Dijital sanat sergisi 'Dalınç' sanatseverlerle buluştu

Hipokrat, İstanbul, Seyhan, Turizm, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dijital sanat sergisi 'Dalınç' sanatseverlerle buluştu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanların yüzünü güldürdü! 3 bin 150 lira promosyon ödemesi yapılacak 14:49 Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanların yüzünü güldürdü! 3 bin 150 lira promosyon ödemesi yapılacak Balkonda halı çırpıyordu! Feci kazada yaşlı kadın can verdi 14:46 Balkonda halı çırpıyordu! Feci kazada yaşlı kadın can verdi Galler maçından önce UEFA, Milli Takımımız'ın futbolcularına eğlenceli bir sınav yaptı 14:46 Galler maçından önce UEFA, Milli Takımımız'ın futbolcularına eğlenceli bir sınav yaptı
Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi 14:28 Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak 14:23 Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak 13:48 "Menopoza girmişsin, ibadete başla" yorumu, şarkıcı Nükhet Duru'nun sabrını taşırdı
Yavru kedileri pişirip yedi! Vahşeti ortaya çıkaran komşu, detayları anlattı: Anne kedi fırını tırnakladı, içinden kötü kokular geliyordu 12:27 Yavru kedileri pişirip yedi! Vahşeti ortaya çıkaran komşu, detayları anlattı: Anne kedi fırını tırnakladı, içinden kötü kokular geliyordu 13 bin yıllık kavılca buğdayını eken kadın girişimciye sahil kesimlerinden sipariş yapıyor 12:07 13 bin yıllık kavılca buğdayını eken kadın girişimciye sahil kesimlerinden sipariş yapıyor

Son Dakika Haberleri
14:52 Son Dakika: Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ toprakları sahibine kavuştu
14:46 Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz'ün babası yaşamını yitirdi
14:45 Galler maçından önce UEFA, Milli Takımımız'ın futbolcularına eğlenceli bir sınav yaptı
14:44 Dünya bu zirveye kilitlendi! ABD Başkanı Biden ve Putin görüşme öncesi poz verdi
14:28 Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi
14:28 Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım
14:23 Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak
14:17 Kibariye'nin eşinden aşk dolu paylaşım! Ali Küçükbalçık, geçen hafta başka bir kadınla yakalanmıştı
14:11 Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış
14:00 Asiltürk'ün kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi: Açıklamaları Oğuzhan Bey'i bağlar
Son Dakika: Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ toprakları sahibine kavuştu Son Dakika: Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ toprakları sahibine kavuştu         
14:52
Küçük kız boş arsada tabanca buldu, kazayla arkadaşını vurdu Küçük kız boş arsada tabanca buldu, kazayla arkadaşını vurdu         
14:48
Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz'ün babası yaşamını yitirdi Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz'ün babası yaşamını yitirdi         
14:46
Dünya bu zirveye kilitlendi! ABD Başkanı Biden ve Putin görüşme öncesi poz verdi Dünya bu zirveye kilitlendi! ABD Başkanı Biden ve Putin görüşme öncesi poz verdi         
14:44
Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım Veyis Ateş'in 2017 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi: İhtiyacım olsa yapardım         
14:28
Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış Billong, Mustafa Cengiz'in iddiaları hakkında konuştu: Birileri senaryo yazmış         
14:12
Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti         
13:24
Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu         
12:14
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı         
11:59
Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı         
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?         
11:49
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı         
11:23
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor         
11:05
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 15:05:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dijital sanat sergisi 'Dalınç' sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement