Son Dakika Haberleri: Dijital Sanatlar Yapımevi'nden 2019 Atağı

Dijital Sanatlar Yapımevi'nden 2019 Atağı

1 saat önce

Dijital Sanatlar Yapımevi, Serdar Akar'ın yönettiği ÇİÇERO ve Can Ulkay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu TURKISH'İ DONDURMA'yı vizyona sokarak, 2019'un ilk çeyreğine iki filmle giriyor.

Dijital Sanatlar Yapımevi'nden 2019 Atağı, System.String[]

Konuyla ilgili SOHO'da düzenlenen basın toplantısına Akar ve Ulkay'la birlikte, Yapımcı Mustafa Uslu, Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Alma Terziç katıldı.

AYLA filminin başarısıyla beraber sinema sektörünün güçlü aktörleri arasına giren Dijital Sanatlar Yapımevi, bu başarısını MÜSLÜM'le de tekrarlayarak "Tüm Zamanlar" listesinde üst sıralarda iki filmle yer aldı.

Türkiye sinema tarihini baştan yazan Dijital Sanatlar, 2019'a da hız kesmeden giriyor. 18 Ocak'ta ÇİÇERO, 15 Mart'ta ise TURKISH'İ DONDURMA'nın vizyon yolculuğu başlıyor.

Gerçek hayat hikayelerini beyazperdeye uyarlayarak ülkemiz sinemasında eksikliği hissedilen "True Story" kategorisinde önemli bir boşluğu dolduran Dijital Sanatlar, SOHO'da düzenlediği basın toplantısıyla hem vizyona girecek filmlerini hem de bu yıl çekimlerine başlayacak yeni projelerini tanıttı.

İki bölüm halinde düzenlenen basın toplantısının ilk bölümünde Turkish'i Dondurma filminin fragmanı ilk kez basın mensuplarıyla buluştu. Ardından Yapımcı Mustafa Uslu, Yönetmen Can Ulkay, filmin oyuncularından Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu ve Alma Terziç sahneye çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantının ikinci bölümde ise 18 Ocak Cuma günü vizyona girecek ÇİÇERO filminin yeni fragmanı ve yepyeni afişi ilk kez gazetecilerin beğenisine sunuldu. Ardından bu kez filmin yönetmeni Serdar Akar ve Yapımcı Mustafa Uslu sahneye çıkarak bilgiler paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:23 Kaynak: Bültenler

Mustafa Uslu, Serdar Akar, Yönetmen, Güncel
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