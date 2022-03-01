"Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT" Akbank Sanat'ta açıldı - Son Dakika
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"Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT" Akbank Sanat'ta açıldı

01.03.2022 19:07

Akbank Sanat, "Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT" sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Akbank Sanat, "Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT" sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Küratörlüğünü Zeynep Arınç'ın üstlendiği sergide, sanat, teknoloji ve toplum üzerine odaklanan sanat eserleri yer alıyor.

NFT eserlere de yer verilen sergide, görsel sanatlar, ses sanatı, artırılmış gerçeklik ve sürükleyici ortamlar üzerine dijital teknolojiler kullanarak çalışan sanatçıların eserlerinin yanı sıra farklı tarzlar ve sanatsal araştırmalar da bir araya getiriliyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan küratör Arınç, Akbank Sanat'ta ilk kez NFT eserlerin sergilendiğine işaret ederek, "Aslında Akbank Sanat dijital sanatlara 2015 yılından beri yer veriyor. Özellikle pandemi başladıktan sonra dijital sanat konuşma serileri düzenledik. 9 sanatçının katıldığı bir seri oldu ve güzel tepkiler aldık. Bugünkü sergimiz de bu konuşmaların bir sonucu olarak ortaya çıktı." dedi.

Arınç, "Dijital Sanatta Şimdi" ana başlığıyla bundan sonra sergileri her sene düzenlenmek istediklerini ifade ederek, "Her sene dijital alanda en çok konuşulan sanat olaylarını konu edinmek istiyoruz. Bu sene de alternatif gerçeklikler ve NFT oldu. NFT'yi sanatçılarından koleksiyonerlerine ve takipçilerine kadar çeşitli alanlarda objektif bir şekilde ele almaya çalıştık. Sergide 15 NFT sanatçının eserlerine yer verdik." diye konuştu.

NFT eserlerin kürasyon danışmanlığını Doç. Dr. Selçuk Artut'un üstlendiği sergiye eşlik eden "NFT ve Blok-Zincir Üzerine Konuşmalar" başlıklı konuşma serisi, Akbank Sanat web sitesinde ve YouTube kanalında yayınlanacak.

Sergide eserleriyle aliottoman (Nura Aliosman), Alp Tuğan, Burak Beceren, Burak Şentürk, Can Büyükberber, Candaş Şişman, Dist Collective, Dolce Paganne, Ecem Dilan Köse, Elif Varol Ergen, Haydiroket, Juki, Kien, Kübra Su Yıldırım, Mekazoo (Derin Çiler), Mert Tugen, Osman Koç, Ozan Türkkan, Selçuk Artut, Selin Çınar, Tolga Tarhan, VAMK (Uçman Balaban), Yağmur Uyanık ve Yiğit Yerlikaya yer alıyor.

"Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT" sergisi, 7 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT Akbank Sanat'ta açıldı
Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT Akbank Sanat'ta açıldı
Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT Akbank Sanat'ta açıldı

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Hakan Binbaşgil, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT' Akbank Sanat'ta açıldı - Son Dakika


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