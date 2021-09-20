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'Dijital Sazan Sarmalı' şüphelilerinin lüks tatil fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika

'Dijital Sazan Sarmalı' şüphelilerinin lüks tatil fotoğrafları ortaya çıktı

20.09.2021 11:38
'Dijital Sazan Sarmalı' şüphelilerinin lüks tatil fotoğrafları ortaya çıktı, System.String[]

İNTERNET üzerinden daha önce dolandırdıkları hemşire E.D. adına sahte satılık cep telefonu ilanı açıp 24 ilde 34 kişiyi dolandırıp, polisin operasyonuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İNTERNET üzerinden daha önce dolandırdıkları hemşire E.D. adına sahte satılık cep telefonu ilanı açıp 24 ilde 34 kişiyi dolandırıp, polisin operasyonuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden Atilla Cingiz (34) ile eşi Habibe Cingiz'in (30), dolandırdıkları parayla yaptıkları tatilin fotoğrafları ortaya çıktı.

Adana'da yaşayan bir vatandaş, internette gördüğü, piyasa değeri 7 bin TL olan cep telefonunu 3 bin TL'ye satın almak için irtibata geçtiği kişilerce dolandırılıp, adına yüklü miktarda kredi çekildi. 24 ilde 34 kişiyi aynı yöntemle dolandırdıkları belirlenen ve polisin operasyonuyla Düzce'de gözaltına alınan Atilla Cingiz ve eşi Habibe Cingiz ile 2 akrabaları, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonun ardından, Habibe ve Atilla Cingiz'in dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla yaptıkları tatilin fotoğrafları ortaya çıktı. Çiftin mağdurlar adına çektikleri kredilerle lüks bir hayat yaşadığı öne sürüldü. Atilla Cingiz'in, yerel bir radyo kanalında sunucu olarak çalıştığı, mağdurlarla cep telefonunda konuşurken sesini değiştirip, hemşire E.D. rolü yaptığı belirtildi.

CEP TELEFONU ARARKEN DOLANDIRILDIPiyasa değeri yaklaşık 7 bin lira olan cep telefonunun, internette 3 bin TL'ye satıldığını gören vatandaş, telefonu satın almak için E.D. adına açılmış hesapla irtibata geçip, parayı kendisine iletilen banka hesabına gönderdi. Daha sonra cep telefonunu satın alan kişiyi arayan ve kendisini E.D. olarak tanıtan kişi, "İlanda bir sıkıntı olmuş. Cep telefonunun değeri 3 bin 500 TL" dedi. Bunun üzerine E.D., 500 TL daha gönderebileceğini söyleyen vatandaşa, "Sen bize 3 bin 500 TL gönder. İlk gönderdiğin parayı geri göndereceğim. Ben doktorum, güvenebilirsin" diye cevap verdi. Vatandaş, 3 bin 500 TL daha gönderdi ve hesabına E.D.'nin söylediği gibi 3 bin TL yattı. Daha sonra vatandaşı arayan E.D., "Gördün mü, paranı geri gönderdim. Banka sıkıntı çıkarıyor, parayı çekemiyorum. 10 bin TL daha göndermen gerekiyor. Telefonuna şifre gelecek, onu da gönder" dedi. Bunun üzerine vatandaş, E.D.'nin hesabına 10 bin TL daha gönderip, şifreyi de söyledi. Aradan geçen zamanın ardından gönderdiği 10 bin TL hesabına yatan ancak satın aldığı cep telefonu kendisine ulaşmayan mağdura, adına yüklü miktarda kredi çekildiği mesajı geldi.24 İLDE 34 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLARDolandırıldığını anlayan mağdurun Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi olması üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Dolandırıcılık mağduru vatandaşın ifadesi üzerine araştırma yapan polis, şüpheli E.D.'nin Kahramanmaraş'ta bir hastanede hemşire olduğunu ve kendisinin de dolandırıldığını belirledi. Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren siber dedektifleri, 24 ilde 34 kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını tespit etti. Şüphelilerin Atilla Cingiz, eşi Habibe Cingiz ile kayınbiraderleri Latif Trabzonlu (28) ve Hicret Trabzonlu (37) olduğunu belirledi.'ORGANİZE İŞLER' FİLMİNİ AKILLARA GETİRDİŞüphelilerin, daha önce dolandırdıkları hemşire E.D.'nin ismini kullanarak güvenini kazandığı kişileri dolandırdığı, kimlik bilgilerine ulaştıktan sonra da bu kişilerin adına hesap açtıkları ve yüklü miktarda kredi çektikleri öğrenildi. Mağdurların dolandırıldıklarını anladıktan sonra E.D.'den şikayetçi oldukları ancak bu kişinin de dolandırıldığının anlaşılıp, şüphelilere ulaşılamadığı bildirildi. Ayrıca şüphelilerin, polisin takibini zorlaştırmak için mağdurların birbirlerine para göndermelerini sağladıkları bu yöntem, başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı 'Organize İşler 2 Sazan Sarmalı' filmini akıllara getirdi.HESAPTA 3 MİLYON TL'LİK HAREKET

Polisin yaptığı araştırma sonucu, şüpheli Habibe Cingiz'in hesabında 3 milyon TL'lik hareketlilik olduğu belirlendi. Habibe Cingiz'in, takibi zorlaştırmak için bu paraların bir kısmını kardeşleri Latif ve Hicret Trabzonlu'ya gönderdiği, bir kısmını da ATM'den QR kodla çektiği belirtildi. Polis, Düzce'de yaşadığı belirlenen şüphelileri, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Evlerdeki aramalarda dolandırıcılıkta kullanılan 6 telefon ve sim kartla 8 bin 480 TL ele geçirildi, Habibe Cingiz'in içerisinde 1,3 milyon TL bulunan hesabına da bloke kondu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Atilla Cingiz, Habibe Cingiz ve kayınbiraderleri Latif Trabzonlu ile Hicret Trabzonlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


'Dijital Sazan Sarmalı' şüphelilerinin lüks tatil fotoğrafları ortaya çıktı
'Dijital Sazan Sarmalı' şüphelilerinin lüks tatil fotoğrafları ortaya çıktı
'Dijital Sazan Sarmalı' şüphelilerinin lüks tatil fotoğrafları ortaya çıktı
'Dijital Sazan Sarmalı' şüphelilerinin lüks tatil fotoğrafları ortaya çıktı
'Dijital Sazan Sarmalı' şüphelilerinin lüks tatil fotoğrafları ortaya çıktı

Cep Telefonu, Türk Lirası, Düzce, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Dijital Sazan Sarmalı' şüphelilerinin lüks tatil fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Dijital Sazan Sarmalı' şüphelilerinin lüks tatil fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika
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