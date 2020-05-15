Dijital Şehir Buluşmaları - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, "Dijital Şehir Buluşmaları" kapsamında, video konferansla Kırıkkale İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Valisi Yunus Sezer'in toplantıda, Kırıkkale'nin kentsel dönüşüm, sosyal konut, millet bahçesi çalışmaları, altyapı ve çevre yatırımlarıyla ilgili taleplerini aktardığı ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Sezer'in, toplantıda Kırıkkale'ye verdikleri destekten dolayı Bakan Kurum'a teşekkür ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Bakan Kurum'un da şu ifadelerine yer verildi:

"Dijital şehir buluşmalarının 32'ncisini Kırıkkale'de gerçekleştiriyoruz. Bugün yapacağımız istişarelerde de Bakanlığımızı ilgilendiren kentsel dönüşüm, sosyal konut, millet bahçesi, alt yapı ve çevre yatırımları çerçevesinde de yapacağımız işleri birlikte istişare etme imkanı bulacağız. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla (TOKİ) bugüne kadar 5 bin 200 konut projesi gerçekleştirdik. 50 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 1006 konut inşası gerçekleştiriyoruz. Yine 100 bin sosyal konutta da 739 sosyal konut projesi yapmayı planlayarak, inşallah onları da haziran ayı sonuna kadar projelerimizi yaparak hızlı bir şekilde uygulamaları gerçekleştirmiş olacağız."