Son Dakika Haberleri: Dijital servislere vergi, rekabeti güçlendirecek
Son Dakika Ekonomi Dijital servislere vergi, rekabeti güçlendirecek

Dijital servislere vergi, rekabeti güçlendirecek

7 saat önce

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital servis hizmetlerine getirilmesi planlanan yüzde 7,5'lik vergiyi, eşit rekabet şartlarını oluşturmaya yönelik bir adım olarak nitelendirdi.

Dijital servislere vergi, rekabeti güçlendirecek, System.String[]

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital servis hizmetlerine getirilmesi planlanan yüzde 7,5'lik vergiyi, eşit rekabet şartlarını oluşturmaya yönelik bir adım olarak nitelendirdi.

Erkan, AA muhabirine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba kanun içinde yer alan yüzde 7,5 olarak planlanan Dijital Hizmet Vergisi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turkcell olarak 6 yıldan fazla süredir dijital servisler üzerine geliştirmeler yaptıklarını belirten Erkan, müzik platformu fizy, anlık mesajlaşma platformu BiP, televizyon platformu TV+, Dergilik, bulut depolama uygulaması lifebox, arama motoru Yaani gibi dijital hizmetleri müşterilerin beğenisine sunduklarını anlattı.

Erkan, söz konusu hizmetlerin kullanım oranlarının çok yüksek olduğunu ifade ederek, "BiP üzerinden aylık 10 milyardan fazla mesaj gönderildi, fizy'de günde 7,1 milyondan fazla şarkı dinleniyor, TV+ platformlarına günde 3,3 milyon kullanıcı giriş yapıyor." dedi.

Turkcell olarak dijital hizmetler için ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Erkan, dijital hizmetlerde benzer servislere hem mevzuat hem de vergi anlamındaki uygulamaların aynı olması yönündeki taleplerini her zaman dile getirdiklerini aktardı.

"Düzenleme eşit rekabet ortamı yaratacak"

Murat Erkan, dijital vergi uygulamasının, aslında tüm dünyada kabul gören "aynı servislere aynı vergi uygulaması" prensibini Türkiye'de hayata geçirmeye yönelik bir adım olacağına inandığını söyledi.

Yurt dışı merkezli yabancı firmaların, dijital servis hizmeti verirken vergiye tabi olmadıklarını belirten Erkan, "Dijital servis hizmetlerine getirilmesi planlanan yüzde 7,5'lik vergi uygulaması, bu bakımdan eşit rekabet ortamı yaratacak. Çünkü aynı hizmeti sunan hem yabancı hem yerli uygulamalar aynı oranda vergi ödemeye başlayacak. Söz konusu uygulamayla dijital hizmet veren yabancı firmalar da artık vergiye tabi olacak." ifadelerini kullandı.

Erkan, böylece Türkiye'de dijital servis geliştiren yerli şirketlerin de dezavantajlı durumdan kurtulmuş olacağını vurguladı.

Turkcell'in sunduğu dijital servis hizmetlerinin planlanan vergi uygulamasından etkilenmeyeceğinin altını çizen Erkan, düzenlemenin Turkcell'in dijital servislerinin ücretlendirmesinde herhangi bir fiyat artışına neden olmayacağını, aksine planlanan yeni düzenlemeyle yerli geliştiricilerin rekabet güçlerinin artacağını sözlerine ekledi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:16 Kaynak: AA
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