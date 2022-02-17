Dijital sigortacılık platformu dijipol.com tanıtıldı - Son Dakika

ÖzserNeo Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Üze, ÖzserNeo'nun, dijipol.com markası ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek, "Bunun adı hibrit sigortacılık. dijipol.com markası hem dijitalden hem şubelerinden hem de çağrı merkezlerinden hizmet veren ve ulaşılması çok kolay olan bir platform." dedi.

ÖzserNeo Sigorta ve Reasürans Brokerliği'nin yeni yatırımı, dijital sigortacılık platformu dijipol.com'un tanıtım toplantısı İstanbul'dda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan ÖzserNeo Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Üze, ÖzserNeo'nun, 40 yılı aşkın süredir sigorta sektörünün içinde olduğunu hatırlattı.

ÖzserNeo'nun yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere 180'in üzerinde satış noktası ve şubesi bulunduğunu, 450'nin üzerinde çalışanları olduğunu bildiren Üze, şunları kaydetti:

"ÖzserNeo olarak, bugünlere gelişimizi teknolojiyi etkin kullanmamıza ve pazarda yaşanan değişimlere hızlı adapte olmamıza borçluyuz. Ben her zaman iş hayatını bir motora benzetirim. Bizim şirketimizde de 'motor' ekibimizdir. Motor sağlıklı çalışıyorsa hedef doğru, motivasyon iyi ise doğru yoldayız diye düşünürüm.

ÖzserNeo, dijipol.com markası ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Bunun adı hibrit sigortacılık. Şu anda Türkiye'de uygulaması yok. dijipol.com markası, hem dijitalden hem şubelerinden hem de çağrı merkezlerinden hizmet veren ve ulaşılması çok kolay olan bir platform. Poliçe dijitalden alınmış olsa bile hasar anında hemen bir müşteri temsilcisine ulaşmak ve ayağa hizmet almak mümkün olacak. Kurumsal işlerde, sağlık sigortalarında ve özellikli işlerde konuya tam hakim teknik adamlardan hizmet alınabilecek."

"Türkiye'de sigorta sektörüne bazı düzenlemelerle ciddi bir sıçrama yaptırmak mümkün"

Necmi Üze, Türkiye'de yeni hayata geçen bu sistemin dünyada birçok ülkede "hibrit sigortacılık" adıyla uygulandığını, ana amaçlarının dijitalde tanınır olmak ve Türkiye'de sigorta sektörünün büyümesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Türkiye'de sigorta sektörüne, yapılacak bazı düzenlemelerle ciddi bir sıçrama yaptırmanın mümkün olduğunu vurgulayan Üze, sektörü yavaşlatan bir mekanizma olduğunu, bazı mevzuatların değişmesine ve sektörde insanların birbirini desteklemesine ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Üze, ÖzserNeo'nun, yeni yatırımıyla hem dijitalde hem de yüz yüze hizmet vereceğini, çağrı merkezi aracılığıyla da alışveriş yapılabileceğini bildirdi.

"Sigorta dağıtım kanallarına yeni bir soluk getirdiğimizi düşünüyoruz"

ÖzserNeo Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Ramazan Ülger de 2 yıldır bu proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, şubelerin başarısının, bugünkü dijipol.com altyapısının kendi içlerinde daha önce uygulanması olduğunu kaydetti.

Salgının etkisiyle tüketici alışkanlıklarının değişmeye başladığını ifade eden Ülger, "Daha hesaplı harcayan, daha çok araştıran, daha az hareket eden, online kanalları daha fazla kullanan tüketici alışkanlığı gelişiyor. Kuşak da değişiyor. Sigorta dağıtım kanallarının bu kuşağa hazır olması gerekiyor." dedi.

Ülger, yıllardır sigorta müşterisine hizmet verdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"dijipol.com'da sattığımız poliçe için sigortalımız, istediği anda ona en yakın şube ile doğrudan iletişim kurabilir, hizmet alabilir. Klasik satış kanallarından kopmuyor. Bundan dolayı hibrit sigortacılık diyoruz. Farklı bir hizmet organizasyonuyla sigorta dağıtım kanallarına yeni bir soluk getirdiğimizi düşünüyoruz. Bireysel sigortalıların en az yüzde 50'si online platformlardan fiyat araştırıyor, ürün ile ilgili bilgi alıyor ve klasik taraftan da satın alıyor. Diğer taraftan online satın alma hızı da artıyor."

Kısa sürede dijipol.com gibi oyuncuların pazara girebileceğini ifade eden Ülger, böylesine yatırım için dijital altyapı ve sermaye gerektiğini söyledi.

Sigorta sektöründe talebin arzı değil, arzın talebi yarattığını aktaran Ülger, "Dijital satış platformumuzdan veya çağrı merkezimizden poliçe alan sigortalılarımız, istemeleri halinde kendilerine yakın olan bir şubemizden telefon veya yüz yüze hizmet alabilecektir. dijipol.com'dan poliçe alan sigortalılarımızın lokasyon ağırlıklarına göre yeni şubeler açmaya devam edeceğiz." dedi.

Ülger, dijital gelişime yatırım yapan dağıtım kanalları ile küçük orta boy dağıtım kanallarının iş birliği yapmasının önünü açacak mevzuat düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Verilen bilgiye göre, dijipol.com, 30 sigorta şirketinden 10 farklı bireysel sigorta branşında online olarak teklif alıp karşılaştırma ve anında satın alma işlemini gerçekleştirme olanağı sağlıyor.