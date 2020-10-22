, dijital SIM kart eSIM'i müşterilerine sundu - Son Dakika

, dijital SIM kart eSIM'i müşterilerine sundu

22.10.2020 11:19
, dijital SIM kart eSIM'i müşterilerine sundu, System.String[]

Vodafone, akıllı telefonlardaki tamamen yerli üretim yeni nesil dijital SIM kart eSIM'i faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterilerinin hizmetine sundu.

Vodafone, akıllı telefonlardaki tamamen yerli üretim yeni nesil dijital SIM kart eSIM'i faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterilerinin hizmetine sundu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunma hedefiyle hayata geçirdiği ürün ve hizmetlere bir yenisini daha ekledi.

Vodafone, akıllı telefonlardaki tamamen yerli üretim yeni nesil dijital sim kart eSIM'i faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterilerinin hizmetine sundu. Fiziksel SIM kartların yerine geçecek olan eSIM, uzaktan yönetilebilen ve programlanabilen teknolojisiyle Vodafone müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak.

Vodafone müşterileri, eSIM destekli akıllı telefonları için mevcut SIM kartlarını eSIM ile değiştirebilecekleri gibi, yeni numara ya da hat taşıma işlemlerinde yeni SIM'lerini eSIM olarak tercih edebilecek.

"eSIM, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bir "teknoloji iletişimi şirketi" olarak müşterilerinin dijitalleşmesine önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Onların ihtiyacını anlayan ve hayatlarını kolaylaştıran dijital çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz, tamamen yerli üretim yeni nesil dijital SIM kart eSIM ile akıllı telefonlar artık fiziksel bir SIM karta gerek kalmadan kullanılabilecek. Müşterilerimiz, eSIM destekli akıllı telefonları için mevcut SIM kartlarını eSIM ile değiştirebilecekleri gibi, yeni numara ya da hat taşıma işlemlerinde yeni SIM'lerini eSIM olarak tercih edebilecekler.

BTK düzenlemelerine uygun olarak geliştirdiğimiz ve tamamen dijital olarak çalışan eSIM teknolojisiyle müşterilerimize daha esnek, daha güvenli ve daha çevreci bir çözüm sunuyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

Hayatı kolaylaştırıyor

Fiziksel SIM karta ihtiyacı ortadan kaldıran eSIM, çalınma ya da kaybolma riski olmadığı için daha güvenli kullanım imkanı sunuyor.

Kullanıcılar, biri nano SIM kart, diğeri eSIM olmak üzere aktif olarak iki SIM kart kullanabiliyor. Ayrıca, birden fazla eSIM profili yükleyerek özellikle yurt dışı gezilerinde SIM kart takıp çıkarmak yerine telefonlarında aktif olmasını istedikleri hücresel planı seçebiliyorlar.

Tamamen dijital olan eSIM, çevrenin korunmasına da katkı sağlıyor.

Ek ücret alınmıyor

Kullanıcıların eSIM teknolojisinden yararlanabilmek için eSIM destekleyen bir akıllı telefona sahip olmaları gerekiyor. eSIM destekli tüm akıllı telefon markalarıyla çalışmaya hazır olan Vodafone, bu modellerin sayısı arttıkça hizmetin erişimini de genişletmeyi hedefliyor.

eSIM almak isteyen müşterilerin Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri yeterli oluyor. eSIM işlemleri için herhangi bir ek ücret talep edilmiyor.

Cep Telefonu, Vodafone, Türkiye, Nesil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel , dijital SIM kart eSIM'i müşterilerine sundu - Son Dakika

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