Dijital takograf uygulaması 30 Haziran'a ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dijital takograf uygulaması 30 Haziran'a ertelendi - Son Dakika

Dijital takograf uygulaması 30 Haziran'a ertelendi

6 saat önce

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, 'dijital takograf' uygulamasının, firmaların U-ETDS sistemine uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine 30 Haziran...

Dijital takograf uygulaması 30 Haziran'a ertelendi, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, 'dijital takograf' uygulamasının, firmaların U-ETDS sistemine uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine 30 Haziran 2020 tarihine ertelendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere adlarına C2, C3, Kİ, K3, Ll, L2, Mİ, M2, Nl, N2, Pl, P2, Rl, R2, TL ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların KTY hükümleri gereğince U-ETDS sistemine veri gönderme zorunluluğu ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesine ilişkin uygulama 01.01.2020 tarihinde başlatılmıştır. Ancak bahse konu firmaların U-ETDS sistemine uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve söz konusu altyapının tamamlanabilmesi amacıyla KTY çerçevesinde uyarma müeyyidesinin uygulanması 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiştir" denildi.

ANKARA, -


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:57 Kaynak: DHA
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