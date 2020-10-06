, dijital tarım çözümüyle, Erüst'te verim ve kalite kaybını önlüyor - Son Dakika

, dijital tarım çözümüyle, Erüst'te verim ve kalite kaybını önlüyor

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, tarımda sürdürülebilirliği destekleyen dijital çözümleriyle çiftçilere ve işletmelere verimlilik ve tasarruf fırsatı sunuyor.

, dijital tarım çözümüyle, Erüst'te verim ve kalite kaybını önlüyor, System.String[]

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, tarımda sürdürülebilirliği destekleyen dijital çözümleriyle çiftçilere ve işletmelere verimlilik ve tasarruf fırsatı sunuyor.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen sebze ve meyve üreticileri arasında yer alan ve bu alanda uluslararası iyi tarım ve güvenli gıda sertifikalarına sahip olan Erüst Tarım, Vodafone Business'ın Dijital Tarım Çözümü'nü seçti. Mini sebzeler, yenilebilir çiçekler, mikro filizler ve taze baharat ürünleriyle tanınan Erüst Tarım, Vodafone Business Dijital Tarım Çözümü ile tarla ve seralarında iklim değişikliği yüzünden yaşanan verim ve kalite kaybının önüne geçiyor.

Erüst Tarım, tarlalara ve seralara konumlandırılan Dijital Tarım İstasyonu sayesinde iklime bağlı uyarıları 4 gün öncesine kadar alabiliyor. Toprağın nemini ve kalitesini, hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı yapan Dijital Tarım İstasyonu sayesinde mahsullerin olası risklere karşı korunması için hızlıca önlem alabilen Erüst Tarım, daha az ilaç ve gübre kullanımıyla sağlıklı bir üretim gerçekleştiriyor, daha az elektrik kullanımıyla sürdürülebilir hayata katkıda bulunuyor. Erüst Tarım, kendi online satış kanalı ve Türkiye'nin en büyük market zincirlerine tedarik konusunda kayıpların yaşanmasını da önlerken tüketicinin kimyasal kalıntı taşımayan sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, sürdürülebilirliği iş yapma biçimlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiklerini belirterek, tarım sektöründe dijitalleşmeyi sağlamayı, verimli ve sağlıklı ürünlerin gelişmesine destek vermeyi hedeflediklerini vurguladı.

Şahin, tarımın herkesin geleceği olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümle birlikte tarımda verimliliği artırmak, israfı azaltmak, daha sağlıklı gıdalar üretmek ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak kolaylaşacak. Vodafone Business olarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetler, toplumun yaşam kalitesini artırmaya, hayatı kolaylaştırmaya ve dijital Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çağına tam entegrasyona odaklanıyor. Çiftçilerimize ve firmalarımıza sunduğumuz Dijital Tarım İstasyonu gibi tarımsal IoT çözümlerimizle üretimde ve kalitede en az yüzde 25 artış, girdi maliyetlerinde de yüzde 50 'ye kadar tasarruf imkanı sağlıyoruz.

Bu çözümlerle, tarımdaki maliyeti yüksek girdilerin kullanımı kontrol altına alınıyor. Üreticinin gübre, ilaç ve enerjiden tasarruf etmesine de katkı sağlıyor. Bu sayede, üretimin kalitesi de artıyor. Erüst Tarım da Dijital Tarım Çözümümüz ile üretiminde verim ve kaliteyi korurken iş ortaklarına ve son tüketiciye doğal ve sağlıklı ürünler ulaştıracak. Vodafone Business olarak sürdürülebilir tarımı desteklemek için yatırım yapmaya, çözüm üretmeye devam edeceğiz."

Erüst Tarım Dördüncü kuşak Başkanı Mustafa Erüst ise Erüst Tarım olarak 81 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydederek, "Vodafone Business'ın Dijital Tarım çözümüyle ürünlerimizi yetiştirmeye devam ettiğimiz için çok mutluyuz. Erüst Tarım olarak 2 yıl öncesine kadar e-ticaret'te hizmet vermiyorduk. Son 2 yıldır https://www.erustonline.com üzerinden bizi tercih eden son tüketicilerimize dalından direkt sofralarına kadar ürünlerimizi ulaştırıyoruz. E-ticaret'in gücü bambaşka ve doğrudan istediğiniz hedef kitlenize ulaşmanızı sağlıyor. Geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğumuz için online olarak duyurma imkanının olması çok büyük bir avantaj sağlıyor." açıklamasında bulundu.

-Kaynak israfını önlüyor

Dijital Tarım İstasyonu, toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veriyor. Çiftçiler veya firmaların cep telefonları üzerinden tarlalarının durumundan, toprağın nemi ve ihtiyaçlarından fiziksel olarak orada bulunmaya gerek olmaksızın haberdar olmasını sağlıyor.

İlaçlama zamanları konusunda uyarı gönderdiği için gerekli olmayan zamanlarda ilaçlama yapılmıyor. Böylece kimyasal kullanımı azalırken daha sağlıklı ürünler yetiştirilebiliyor. Su ve enerji kaynaklarının bilinçli kullanımının daha da önemli kazandığı günümüzde; Dijital Tarım İstasyonu yalnızca gerekli zamanlarda sulama uyarısı yaparak su ve elektriğin boşa harcanmasının önüne geçmiş oluyor.

Dijital Tarım İstasyonu akıllı sulama sistemleri, enerji yönetim sistemleri, depo ve tank takip sistemleri gibi bir çok başka akıllı tarımsal çözümle entegre edilebiliyor.

Vodafone, Türkiye, Tarım, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi , dijital tarım çözümüyle, Erüst'te verim ve kalite kaybını önlüyor - Son Dakika Ekonomi

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