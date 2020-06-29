Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımı yapıldı

Çiftçinin alın teri ile ürettiği ürünleri değer fiyattan satabileceği, tüm alıcılar ve üreticiler ile buluşabileceği ve tüketicinin de kaliteli ürünü daha uygun fiyatlara almasına imkan sağlayacak online platform Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Malatya'da tanıtılıyor.

Çiftçinin alın teri ile ürettiği ürünleri değer fiyattan satabileceği, tüm alıcılar ve üreticiler ile buluşabileceği ve tüketicinin de kaliteli ürünü daha uygun fiyatlara almasına imkan sağlayacak online platform Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Malatya'da tanıtılıyor.

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Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) tanıtım faaliyetleri kapsamında 13 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerekli yayım ve tanıtım çalışmaları başlatıldı. Tanıtım ve yayım kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürlünce afiş ve broşürler basılarak üretici ve alıcıların platformu nasıl kullanacakları ve üyeliklerini nasıl gerçekleştirecekleri anlatıldı.


Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, DİTAP çalışmasıyla ilgili verdiği bilgide, tarımda dijitalleşme adına çok önemli bir proje olduğunu aktarıp, çiftçinin alın teri ile ürettiği ürünleri değer fiyattan satabileceği, tüm alıcılar ve üreticiler ile buluşabileceği ve tüketicinin de kaliteli ürünü daha uygun fiyatlara almasına imkan sağlayacak online platformun üretici ve tüketici lehine olduğunu vurguladı. Macit, "Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından 29 Nisan 2020 tarihinde kamuoyuna tanıtıldı. Geçen süre zarfında DİTAP tüm ülke genelinde uygulamaya geçmiş olup üreticilerimiz ve alıcılarımız sistem üzerinden kayıtlarını gerçekleştirmeye başlamışlardır. Her geçen gün kayıtlılığı artarak devam eden DİTAP sayesinde üreticilerimiz ve alıcılarımız doğrudan satış ve ürün taleplerini piyasaya arz edebilmektedirler. Ülke genelinde 17 bin 700 satıcı ve alıcı kaydı bulunan DİTAP'ın ilimiz genelinde şuan itibari ile sistem üzerinden 165 satıcı ve alıcı kaydı bulunuyor" şeklinde konuştu.


Tahir Macit, alıcının DİTAP'a kullanıcı olarak kayıt olabilmesi için Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ile Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) sistemlerinde kaydının olması gerektiğine dikkat çekerek, satıcının ise DİTAP'a kullanıcı olarak kayıt olabilmesi için ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi)'ye kayıtlı olan üretici olması gerektiğini belirtti.


Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP), tarım ürünlerinin doğrudan satışının sağlanması, ihracata yönelik pazarın artması, pazarın istediği miktar ve kalitede üretim gerçekleştirilmesi açısından önemli olduğuna parmak basan Macit, "Tarım ile sanayi bütünleşmesi, sözleşmeli üretim ve tarımsal planlama yapılabilmesi, arz- talep ve fiyat dengesi oluşturma, sözleşmeli tarım ile girdi finansmanı kolaylığı (tohum, gübre, ilaç gibi tedariki), Çiftçilerimizin ürettiği ürünü satması pazara ulaştırmada satacağı kişi-yer-fiyatlama-koşullarının belli olması, küçük aile işletmelerinin pazara erişimi kolaylaşarak büyük işletmelerin imkanlarına kavuşacağı, ürün bulamama riskini azaltma, İstenilen kalitede ve miktarda ürüne ulaşımı sağlaması gibi birçok avantaj sağlanması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımı yapıldı - Son Dakika

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