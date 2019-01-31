Dijital tarım üretimde yüzde 25 artış sağlayacak
59 dakika önce
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yakın gelecekte dünyanın gıda ve tarım teknolojileri üzerinde yeniden şekilleneceğini belirtti.
Bursa
Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yakın gelecekte dünyanın gıda ve tarım teknolojileri üzerinde yeniden şekilleneceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:47
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