Son Dakika Haberleri: Dijital tarım üretimde yüzde 25 artış sağlayacak

Dijital tarım üretimde yüzde 25 artış sağlayacak

59 dakika önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yakın gelecekte dünyanın gıda ve tarım teknolojileri üzerinde yeniden şekilleneceğini belirtti.

Dijital tarım üretimde yüzde 25 artış sağlayacak, System.String[]
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yakın gelecekte dünyanın gıda ve tarım teknolojileri üzerinde yeniden şekilleneceğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:47 

Ekonomi
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