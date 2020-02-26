"Dijital teknolojiler" alanında ilk meslek yüksekokulu kuruluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Dijital teknolojiler' alanında ilk meslek yüksekokulu kuruluyor - Son Dakika

"Dijital teknolojiler" alanında ilk meslek yüksekokulu kuruluyor

6 saat önce

Ankara Üniversitesi ve Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde "dijital teknolojiler" alanındaki ilk meslek yüksekokulu kurulacak.

Ankara Üniversitesi ve Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde "dijital teknolojiler" alanındaki ilk meslek yüksekokulu kurulacak.

Dijital teknolojiler ağırlıklı meslek yüksekokulunun kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü, Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in katılımıyla imzalandı.

Törende bir konuşma yapan Prof. Dr. İbiş, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu beceride insan gücünü yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) "geleceğin meslekleri" çalışmasının önemine işaret eden İbiş, "Bu mesleklerin, Endüstri 4.0 ve Endüstri 5.0 teknolojileri ile ilişkilendirilmesi çok önemli. Üniversitemizde geleceğin mesleklerine ilişkin yoğun bir yapılanma sürecine girdik. Hem yeni meslek dallarını oluşturma hem de mevcutların yeni teknolojilere evrilmesi konusunda çalışıyoruz. Araştırma üniversitemizin bir gereği olarak da bu alanda öncü çalışmalara imza atıyoruz." dedi.

Dijital teknolojiler ağırlıklı eğitimlerin verileceği meslek yüksekokulundaki ilk programın "dijital fabrika teknolojileri" olduğunu aktaran İbiş, şöyle devam etti:

"Bu program ile işletmelerde, dijital dönüşüm planlamalarında mühendislere destek olacak ve sahada doğrudan dijital dönüşüm çalışmalarını gözetecek ve yürütecek öğrencilerin yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Programdan mezun olacak öğrenciler, fabrikaların dijital dönüşüm ihtiyaçlarını belirleyebilme, dijital dönüşüm gereksinimlerini oluşturabilme, dijital dönüşüm kavramlarını ve araçlarını kullanabilme, dijital dönüşüm için gerekli alt yapıyı kurabilme becerisine sahip olacaklar."

Verimlilikle birlikte yıkıcı rekabet geliyor

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de gelişen teknolojiyle artan verimliliğin yanında yıkıcı bir rekabetin de geldiğine değinerek, "Bu rekabete ayak uydurabilmek için gençleri donanımlı olarak yetiştirebilmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, nitelikli akademisyenin sevk ve idaresi için açılacak yeni meslek yüksekokulunun önemine vurgu yaparak, "Buranın, herkesin kopyalamak istediği bir okul haline geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Sanayi Odası, Ankara Üniversitesi, Dijital Dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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