"Dijital ticaret ve onlıne alışveriş farklı kavramlar" - Son Dakika

"Dijital ticaret ve onlıne alışveriş farklı kavramlar"

07.05.2021 11:38

Dijital ticaret ve elektronik ticaret kavramlarının birbirinden farklı olduğunu belirten Dr. Adil Salepçioğlu, dijital ticaret kavramının daha üst bir kavram olarak ifade edilebileceğini belirtti.

Dijital ticaret ve elektronik ticaret kavramlarının birbirinden farklı olduğunu belirten Dr. Adil Salepçioğlu, dijital ticaret kavramının daha üst bir kavram olarak ifade edilebileceğini belirtti.

E-ticarette iş modellerindeki farklılıkların şirketleri konumlandırdığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURSAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Adil Salepçioğlu, "Dijital alışveriş şirketleri başka, sanal market veya online market dediğimiz başka bir şeydir.  İkisinin arasındaki temel fark iş modelleridir. Diğer taraftan, dijital şirket siteleri pandemi öncesi stratejik olarak önce pazar yaratıp, sonra o pazarda ticaret oluştururken, pandemi sonrası stratejik olarak insanların beklentilerine uygun bir ticaret uygulamasına geçmiş, yani artan talebe göre değişen bir arz yaratmaya başlamışlardır" dedi.

PANDEMİDE SANAL TİCARET DOĞRU STRATEJİLERLE DESTEKLENDİ

İş stratejileri açısından da bu iki kavramın birbirinden ayrıldığını vurgulayan Dr. Salepçioğlu, "Dijital ticarette pazarın büyüklüğü ticaret yetkinlikleri ve teknolojik olgunluğuna göre belirlenmektedir. Sanal Market uygulamalarına gelince, bunlar zaten var olan e-ticaret siteleridir. Burada teknoloji ve iş modelini uyumlaştıran firmalar, pandemi koşullarında patlayan talep karşısında lokal marketlere potansiyel pazarı kullanma imkanı vermiştir. İş stratejisi açısından zaten var olan sanal ticareti doğru stratejilerle destekleyerek, koşulların yarattığı bir yapıya dönüştürmüşler ve başarı sağlamışlardır. Buradaki iş modelini doğru anlamak önemlidir. Bir de bunlara pozisyonlama denilen yönetim-organizasyon modelleriyle; network sağlayan, diğer bir değişle ağ tipi çalışma biçimlerini kullanan sanal organizasyonlar olarak ayrıştırılması yerinde olacaktır" diye konuştu.

"E-TİCARET TÜKETİCİ İÇİN MAĞAZADAN DAHA AVANTAJLI"

E-ticaret sitelerinde yalnızca ürünün değil zamanın da satıldığını ifade eden Dr. Salepçioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Satış rakamları içinde maliyet parametreleri oldukça düşük olan dijital şirketler ve e-ticaret siteleri maliyet avantajları ile normal mağaza veya lokal alışveriş mağazalarından çok daha ucuz, kolay ve hızlı ürün ve hizmet temini elde edebilmektedirler. Ayrıca iş modeli olarak, online sanal marketlerden farklı olarak dijital ticaret organizasyonları sadece marketlerde satılan ürünlere müşterilerin erişimini sağlamak yanı sıra, ticareti dönüştürecek teknolojik yatırımlarla tüketicilere zamanı satıyorlar" diye konuştu. Dr. Salepçioğlu sözlerini, "Dijital ticaret, pandemi sonrası da teknolojik yetkinlikler, lojistik alt yapı ve doğru pazarlama stratejileri ile tüketicilerin artarak deneyimleyecekleri bir tercih olarak devam edecektir"


Dijital ticaret ve onlıne alışveriş farklı kavramlar

İstanbul Aydın Üniversitesi, E ticaret, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Dijital ticaret ve onlıne alışveriş farklı kavramlar' - Son Dakika


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