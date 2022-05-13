Dijital tüketim kültüründe ekranlar alışveriş vitrinine dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Dijital tüketim kültüründe ekranlar alışveriş vitrinine dönüştü

13.05.2022 10:36
Dijital tüketim kültüründe ekranlar alışveriş vitrinine dönüştü

Sosyal medyanın tüketim döngüsünün devamlılığı noktasında oldukça büyük bir etkiye sahip olduğunu ve alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiğini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden Dr.

Sosyal medyanın tüketim döngüsünün devamlılığı noktasında oldukça büyük bir etkiye sahip olduğunu ve alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiğini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden Dr. Aysun Kaya Deniz, her saniye popüler olanın bireylere sunulmasından dolayı sahte ihtiyaçların ortaya çıktığını belirtti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden (İGÜ) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz, gelişen teknolojiler ve güncellemeler sonucunda sosyal medyaya eğlenceli zaman geçirmek için giren bir bireyin dakikalar içerisinde yeni bir üründen haberdar olup satın alma davranışı göstermesinin söz konusu olduğunu belirtti. Deniz, alışverişin artık temel ihtiyaçları gidermek için yapılan bir eylemden çok, sosyal medya ile bireyde oluşan sahte ihtiyaçları giderme eylemine dönüştüğünü vurgulayarak, sosyal medyanın bireyleri tüketime teşvik eden, bitiş çizgisi olmayan bir tüketim yarışı olduğunu aktardı.

Popüler kültüre dahil olmayan bireylerde huzursuzluk yaşanıyor

Açıklamaya göre, sosyal medyada geçirilen zamanda, fenomenler başta olmak üzere birçok paylaşımın etkisinde kalınıyor. Sosyal medya, bireylere her saniye popüler olanı sunuyor ve bunun sonucunda da sahte ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Sosyal medya aracılığı ile kişiler, haberdar olduğu popüler kültür ürünlerini tüketip, hemen sonrasında bir yenisinin arayışı içine giriyor. Popüler kültürün temelinde yer alan "çabuk kullanım ve hızlı tüketim" düşüncesi ile döngünün devamlılığı sağlanıyor.

Etrafı popüler kültür ürünleriyle çevrili olan bireylerin popüler kültür sonucunda ortaya çıkan ürünleri kullanmaması ya da popüler kültüre dahil olmaması durumunda da bireylerde huzursuzluk yaşanmasına neden olduğunu belirten Deniz, "Her geçen gün artan sosyal medya uygulamaları ile bireylere yeni nesil alışveriş ortamları sunulmakta ve ortaya çıkan dijital tüketim kültüründe ekranların vitrine dönüşümü yaşanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kullanıcı yorumları tüketimi artırıyor

Açıklamaya göre ayrıca, sosyal medya uygulamalarının bireyleri plansız alışverişe yönlendirmesinin yanında herhangi bir ürünü satın almadan önce sosyal medya uygulamaları üzerinden ürün hakkında detaylı bilgi, görsel ve kullanıcı yorumlarına çok kolay bir şekilde erişilebiliyor. Alışveriş odaklı sosyal medya uygulamalarının yanında bireyler de kendi profilleri aracılığı ile tükettiklerini gözler önüne serdikçe paylaşımları gören bireylerde de tüketim güdüsü körükleniyor. Sosyal medya uygulamaları üzerinden paylaşım yapabilmek için de tüketim davranışı sergileniyor. Artık birçok mekan sosyal medya üzerinden paylaşılacak fotoğraflara yönelik alanlar yaratmakta ve böylelikle de ürünlerin ya da mekanların da reklamı yapılıyor.

YORUMLAR
500
2021'de her 4 kullanıcıdan 3'ü çevrimiçi alışveriş yaptı 2021'de her 4 kullanıcıdan 3'ü çevrimiçi alışveriş yaptı Meta'dan isim değişikliği: Bir uygulamanın daha üstü çizildi Meta'dan isim değişikliği: Bir uygulamanın daha üstü çizildi

İstanbul Gelişim Üniversitesi, alışveriş, Radyo, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dijital tüketim kültüründe ekranlar alışveriş vitrinine dönüştü - Son Dakika


Son Dakika
10:39 13 Mayıs'ta dolar 15,46 seviyelerinde alıcı buluyor
10:39 Mart ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 9,6 arttı
10:37 Terhisine 70 gün kala geminin motor dairesinde ölmüştü! 11 yıl sonra şehit sayıldı
10:30 İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na verilen cezaya tepki: İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu
21:17 Yaşlı adam, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 257 bin lirasını kaptırıyordu: Olayı fark eden kuyumcu dolandırıcıya göz açtırmadı
10:27 Kılıçdaroğlu'nun "başkanlarımız işlerine odaklansın" açıklaması, Yavaş ve İmamoğlu aday olmayacak diye yorumlandı
10:23 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Meli Bendeli tüm yaşadıklarını Armağan Çağlayan'a anlattı
10:04 Ev hapsinden kurye kılığında kaçan Pussy Riot lideri Alyokhina: Putin'den korkmuyorum
10:03 Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu
09:59 Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor: Milletvekili olmasının önü kesildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 10:53:35. #1.11#
SON DAKİKA: Dijital tüketim kültüründe ekranlar alışveriş vitrinine dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement