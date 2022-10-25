Yerli kripto para/Dijital Türk Lirası test aşamasında! İlk alışveriş ne zaman? - Son Dakika
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Yerli kripto para/Dijital Türk Lirası test aşamasında! İlk alışveriş ne zaman?

25.10.2022 20:41
Yerli kripto para/Dijital Türk Lirası test aşamasında! İlk alışveriş ne zaman?

Dijital Türk Lirası (DTL)- yerli kripto para birimi için entegrasyon süreci tüm hızıyla devam ediyor. İlk alışveriş ne zaman yapılacak?

Kripto para borsası uzun zamandır Türkiye dahil birçok ülkenin radarında. Zira insanların takas yönteminden kağıt paraya kadar ilerlediği alışveriş serüveninin bir sonraki durağı burası. Bu sürece erken dahil olan ülkeler de avantajlı konumda olacak. Bugün itibariyle de dijital Türk Lirası için test süreci başlatıldı.

Dijital Türk Lirası nedir, nasıl kullanılır?

Dijital Türk Lirası (DTL), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından blockchain- blok zinciri adı verilen teknolojiyle geliştirilen bir kripto para birimidir. Henüz piyasaya çıkmamış olsa da değeri bellidir. Zira yapılan açıklamaya göre DTL 1 TL'ye sabitlenecek.

Yerli kripto para/Dijital Türk Lirası test aşamasında! İlk alışveriş ne zaman?

Bugün yapılan açıklamada ise Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi'nin ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda DTL'nin ödemeler için kullanımının test aşamasına gelindiği söylendi. İlk alışveriş ise 2023'te yapılacak.

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Tabii yalnızca bu kadar değil. Bu süreçte DJT sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleri ile araştırma-geliştirme kapsamında entegrasyon çalışmaları yürütülecek. Yani yeni parayı FAST ödemelerinde de kullanabileceğiz.

DTL'nin güvenliğini, korumasını ve veri analitiğini ise HAVELSAN'ın uzman kadrosu ve sunucuları üstlenecek. Dolayısıyla olası saldırı tespiti, olay izleme, durum analizi ve sızıntı algılama benzeri adımlar burada atılacak.

Tabii kripto para borsalarında işlem görüp görmeyeceği henüz bilinmiyor. Fakat 1 DTL'yi 1 TL'ye sabitleme planı olduğu takdirde borsa yatırımcılarının ilgisini pek çekmeyebilir. Öte yandan kur nedeniyle değeri sürekli düşse de altcoinlerden ziyade stabil coinler arasına girebilir.

Ancak belirttiğimiz gibi dijital ve fiziksel parayı birbirine sabitlemek, yani eşlendikten sonra bir kripto paradan ziyade banka hesabımızda duran meblağdan farkı olmayacaktır. Fakat TL'yi destekleyeceği düşünülürse farklı borsalarda işleme sokulabilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Yerli kripto para/Dijital Türk Lirası test aşamasında! İlk alışveriş ne zaman? - Son Dakika

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