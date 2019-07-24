'Dijital Türkiye'de yeni dönem hedefi 'bütünleşik hizmet sunumu'
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dijital Türkiye Versiyon 1.1'in çalışmalarına başladık.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dijital Türkiye
Versiyon 1.1'in çalışmalarına başladık. Versiyon 1.1'de bütünleşik hizmet sunumuna odaklanacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:37
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