Son Dakika Haberleri: 'Dijital Türkiye'de yeni dönem hedefi 'bütünleşik hizmet sunumu'
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'Dijital Türkiye'de yeni dönem hedefi 'bütünleşik hizmet sunumu'

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dijital Türkiye Versiyon 1.1'in çalışmalarına başladık.

'Dijital Türkiye'de yeni dönem hedefi 'bütünleşik hizmet sunumu', System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dijital Türkiye Versiyon 1.1'in çalışmalarına başladık. Versiyon 1.1'de bütünleşik hizmet sunumuna odaklanacağız." dedi.
fuat oktay, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:37 
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