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Turkcell Genel Müdürü Erkan, dijital servislere yönelik yatırımlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Turkcell Genel Müdürü Erkan, dijital servislere yönelik yatırımlarını değerlendirdi Açıklaması

22.12.2021 10:17
Turkcell Genel Müdürü Erkan, dijital servislere yönelik yatırımlarını değerlendirdi Açıklaması

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital Türkiye hedefi için dijital servislere yatırımlarının süreceğini bildirdi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital Türkiye hedefi için dijital servislere yatırımlarının süreceğini bildirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Erkan, Turkcell'in dijital servislere yönelik yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erkan, pandemi ve sonrasında dünyada ve Türkiye'de dijitalleşmenin şirketlerle hızlandığını, dönüşümün etkisinin şirketlere büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, dijital Türkiye hedefi için dijital servislere yatırımlarının süreceğini bildirdi.

Bu alandaki yatırımların getireceği fırsatlara değinen Erkan, şunları kaydetti:

"Şirketlerdeki dijital dönüşümün 2022'de hızlanarak devam edecek olmasıyla birlikte dijital iş çözümleri tarafında da iş hacmimizin aynı doğrultuda artmasını bekliyoruz. Ayrıca, yeni nesil dijital ödeme çözümleri de dijitalleşmenin hızlandığı bu dönemde bize büyük fırsatlar sunuyor. Hızlı dijitalleşme dönüşümü beraberinde siber güvenlik konusunda riskleri ve bu risklere karşı yatırımlar ve önlemler almayı da gerekli kılıyor. Bu alanda hem bireylere hem de kurumlara sunduğumuz yeni çözümleri, 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın diyerek, veri merkezleri ve siber güvenlik gibi konularda yaptığımız yatırımlarla birlikte sürdüreceğiz.

Turkcell olarak halihazırda odak noktalarımız olan dijital servisler, techfin uygulamaları ve dijital iş çözümleri önümüzdeki yıllar için büyük fırsatları beraberinde getirecek. Özellikle dijitalleşmenin kritik bir bacağı olan techfin alanı, önemli bir potansiyel barındırmasıyla dikkat çekiyor. Biz de bu potansiyeli doğru kullandık ve techfin alanında 11 binden fazla üye iş yerine geniş yelpazede servis sunan Paycell'in Android POS cihazı, Vergi Usul Kanunu 507 numaralı tebliğine uygun ilk Android POS oldu. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığınca tescillenen Paycell Android POS; tahsilat, stok takibi ve e-fatura süreçlerini tek bir platform üzerinden sunarak üye iş yerlerine maliyet avantajı ve verimlilik sağlıyor. Üye iş yerleri, kendi satış uygulamalarını ya da Paycell Android marketten indirdikleri diğer uygulamaları Paycell Android POS üzerinden kullanabiliyor. Paycell olarak techfin alanında geniş yelpazede sunduğumuz yenilikçi çözümlerimizle ilkleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Akıllı telefonlara geçiş döneminde yaşadığımız büyük değişim gibi, POS cihazları dünyasında da bir devrim yaşanıyor. QR tabanlı ödeme deneyimi ve Paycell Android POS ürünümüzle, Türkiye'nin nakitsiz bir toplum olması için yenilikçi çözümlerimizle üye iş yerlerimizin ve müşterilerimizin yanındayız."

Turkcell Genel Müdürü Erkan, dijital servislere yönelik yatırımlarını değerlendirdi Açıklaması

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Murat Erkan, Android, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turkcell Genel Müdürü Erkan, dijital servislere yönelik yatırımlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turkcell Genel Müdürü Erkan, dijital servislere yönelik yatırımlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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