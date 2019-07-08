Son Dakika Haberleri: "Dijital Türkiye yolunda önemli bir adım"
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"Dijital Türkiye yolunda önemli bir adım"

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugün yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleriyle Dijital Türkiye yolunda önemli bir adım daha atılmıştır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugün yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleriyle Dijital Türkiye yolunda önemli bir adım daha atılmıştır." ifadelerini kullandı.
Oktay, Twitter hesabından, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kamu hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılması, hizmetlerin dijitalleştirilmesi ve bürokratik süreçlerin azaltılması çerçevesinde bazı bakanlıklar ve başkanlıkların çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde değişiklik öngören düzenlemelere ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Bugün yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleriyle Dijital Türkiye yolunda önemli bir adım daha atılmıştır." sözlerini kullanan Oktay, vatandaşların ve özel sektörümüzün bürokratik yüklerini azaltma yolunda taahhütleri kararlılıkla yerine getirdiklerini bildirdi. Oktay, değişikliklerin hayırlı olması temennisinde de bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:38 Kaynak: AA
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