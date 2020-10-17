Siemens Türkiye IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı kurdu - Son Dakika

Siemens Türkiye IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı kurdu

17.10.2020 11:31
Siemens Türkiye IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı kurdu, System.String[]

Siemens Türkiye ve Koç Üniversitesi dijital üretim ve optimizasyon için sektörde yeni bir iş birliğine gitti.

Siemens Türkiye ve Koç Üniversitesi dijital üretim ve optimizasyon için sektörde yeni bir iş birliğine gitti. Siemens, Koç Üniversitesi'nin Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi'nde Koç Üniversitesi-Siemens IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı'nı kurarak, dijital üretimde ileri veri analizi ile yeni uygulamalar geliştirilmesine imkan veren SINUMERIK Edge Platformu'nu araştırmacıların ve makine sektörünün kullanımına sundu.

Siemens Türkiye, Koç Üniversitesi'nin Rumelifeneri Kampüsü'nde yer alan Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi'nde, Koç Üniversitesi-Siemens IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı'nı kurarak, SINUMERIK Edge Platformu'nu araştırmacıların kullanımına sundu. SINUMERIK Edge Platformu, bilgisayar nümerik kontrol (CNC), dijital teknolojiler ve bulut teknolojilerinin bir kombinasyonu olan ve dijital üretim desteği ile üretim optimizasyonunu kolaylaştıran uygulamalar geliştirilmesi için makine endüstrisi odaklı bir platform sunacak.

EDGE Araştırma Laboratuvarı'nın açılışı için 16 Ekim Cuma günü dijital ortamda gerçekleştirilen törene Siemens Global Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Helmrich, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ile Koç Üniversitesi yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Siemens Global Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Helmrich'in "Değişen pazar koşullarında dijitalleşme ve otomasyon" hakkında verdiği ders ile açılışı yapılan laboratuvar, Koç Üniversitesi araştırmacılarına teorik bilgilerini pratiğe dökme, SINUMERIK Edge Platformu ve Edge uygulamaları ile yüksek frekanslı veri işleme imkanı sunacak.

Üretim sektörünün dijitalizasyonuna AR-GE desteği

Siemens'in 250 bin Euro tutarındaki yatırımıyla hayata geçen araştırma laboratuvarı, bu konularda çalışmak isteyen tüm araştırmacılara ve firmalara SINUMERIK Edge Platformu ve yüksek devirli ileri üretim imkanına sahip CNC tezgahı üzerinde uygulama geliştirme imkanı sağlayacak. Siemens Türkiye, laboratuvarda faaliyet gösterecek araştırmacılara ve firmalara Siemens Kartal Ar-Ge Merkezi'nin de bilgi birikimiyle teknik destek, danışmanlık ve eğitim desteği sağlayacak.

Araştırmacılara ve bu konuda çalışmak isteyen tüm firmalara açık olacak Koç Üniversitesi-Siemens IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı'nda, Siemens SINUMERIK Edge Platformu üzerinde üretim tezgahı verileri anlık toplanıp analiz edilebilecek. Buradan elde edilen verilerle, kestirimci bakım, önleyici bakım, görüntüleme gibi dijital uygulamalar geliştirilebilecek. Böylece bir CNC tezgahındaki üretim sürecinin ileri veri analitiği yöntemleri ile yapay zeka ve derin öğrenme gibi teknikler yoluyla hızlı, güvenli ve daha az hata payı ile gerçekleşmesine yönelik yeni çözümler için çalışılacak. Bu uygulamalar Siemens'in Endüstriyel Bulut Platformu Mindsphere ile bağlantılı olarak yönetilebilecek.

Hüseyin Gelis: "164 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin gelişimini desteklemeye devam edeceğiz"

Laboratuvarın açılış konuşmasını yapan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, "Siemens Türkiye olarak özellikle mühendislik alanında sahip olduğumuz potansiyelin ortaya çıkarılması için eğitim kurumlarının sanayi kuruluşları tarafından desteklenmesinin gerektiğine inanıyoruz. Bu alanda Siemens olarak sorumluluklarımızın farkındayız ve projelerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Gelecek, veriyi kullanabilen, veriden eş zamanlı faydalanabilecek teknolojilerle şekillenecek. Koç Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz araştırma laboratuvarı projesi de bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor. 164 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin gelişimini desteklemeye bundan sonra da devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Siemens Türkiye IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı kurdu
Siemens Türkiye IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı kurdu
Siemens Türkiye IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı kurdu
Siemens Türkiye IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı kurdu
Siemens Türkiye IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı kurdu
Siemens Türkiye IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı kurdu
Siemens Türkiye IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı kurdu

Koç Üniversitesi, araştırma, Türkiye, Siemens, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siemens Türkiye IOT EDGE Araştırma Laboratuvarı kurdu - Son Dakika Ekonomi

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