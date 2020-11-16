Dijital varlık alım satım platformu, TL üzerinden kripto para satışına başladı - Son Dakika

Dijital varlık alım satım platformu, TL üzerinden kripto para satışına başladı

16.11.2020 11:57
Dijital varlık alım satım platformu, TL üzerinden kripto para satışına başladı, System.String[]

Japonya merkezli global dijital varlık alım satım platformu Koindex, Türk Lirası işlemlerine sıfır işlem komisyonuyla başladığını duyurdu.

Japonya merkezli global dijital varlık alım satım platformu Koindex, Türk Lirası işlemlerine sıfır işlem komisyonuyla başladığını duyurdu. 200 lira ve üzeri para yatırma işlemlerinde komisyon ücretini Koindex'in üstleneceği belirtilirken, kullanıcılar lira ile kripto alımlarını tamamen ücretsiz gerçekleştirecek. Bu kampanya yalnızca PeP cüzdanı ile yapılacak yüklemelerde geçerli olacak.

Tür lirası ile hizmet vermeye başladıklarını söyleyen Koindex CEO'su Anthony D. Knode, "Şu an için sadece satın alma hizmeti veriyoruz. Yakında kullanıcıların Türk lirası ile ticaret yapabilmesi için birçok yeniliği duyuracağız. Kullanıcılar sadece Bitcoin ve diğer kripto ticareti yapmakla kalmayacak, aynı zamanda hisse senetleri, vadeli işlemler, emtialar, değerli metaller, foreks gibi diğer geleneksel piyasa ürünlerine de Koindex üzerinden yatırım yapabilecek. Buradaki kilit nokta ise bu ticari faaliyetten elde edilen ücretlerin KOIN adını verdiğimiz kendi kripto paramıza sahip olanlara ek bir gelir akışı sağlayacak şekilde paylaştırılması ve dağıtılması" dedi.

"YATIRIMCILARI KORUMAK İÇİN ALIŞVERİŞLERİ GÜVENCE ALTINA ALIYOR"

Koindex üzerinden yapılan ticaretin belirli kuralları olduğunu ifade eden Knode, "Her hafta pazartesi günü, yüzde 10'luk üst ve alt limitlerle fiyat sıfırlama yapılıyor. Bu, pompalama ve boşaltma olaylarını önlemek, yatırımcıları korumak amacıyla oluşturulmuş bir sistem. Ayrıca, kullanıcıları uzun vadede KOIN bulundurmaya da teşvik ediyor. Fon yeterince büyüdüğünde, KOIN sahipleri için değeri en üst düzeye çıkarmak adına geri satın alma etkinlikleri de sunmayı hedefliyoruz. Gelecekte bu üst ve alt fiyat limitlerini kaldırarak, KOIN'in kendi yeni fiyat keşif biçimine sahip olmasına izin vermeyi düşünüyoruz. Bunun da KOIN sahipleri için faydayı en üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Böylece küresel bir ticaret platformu olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Dijital varlık alım satım platformu, TL üzerinden kripto para satışına başladı

Türk Lirası, Japonya, Kripto, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dijital varlık alım satım platformu, TL üzerinden kripto para satışına başladı - Son Dakika Ekonomi


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