Dijital ve Sosyal Medyada Pazarlama Eğitimi Verildi
59 dakika önce
Batman'da Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi Atölyesi eğitim programı gerçekleştirildi.
Batman
'da Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi Atölyesi eğitim programı gerçekleştirildi. Batman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Aydın
Durmuş, yaptığı açıklamada, teknoloji sayesinde ticaret sınırlarının kalktığını belirterek, bu fırsatları dikkate alarak Bahçeşehir Üniversitesi
ile yaptıkları iş birliği sonucunda dijital ve sosyal medyada pazarlama yönetimine ilişkin eğitim programı düzenlediklerini kaydetti.
Eğitim programında Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Şafak Şahin
, "Dijital Pazarlama", "Sosyal Medya Yönetimi", "İçerik Yönetimi ve Pazarlama" konularında sunum yaptı.
Programı İŞKUR
İl Müdürü Besim Eviz
de takip etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:17 Kaynak: AA
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