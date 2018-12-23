Son Dakika Haberleri: Dijital ve Sosyal Medyada Pazarlama Eğitimi Verildi

Dijital ve Sosyal Medyada Pazarlama Eğitimi Verildi

59 dakika önce

Batman'da Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi Atölyesi eğitim programı gerçekleştirildi.

Dijital ve Sosyal Medyada Pazarlama Eğitimi Verildi, System.String[]
Batman'da Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi Atölyesi eğitim programı gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, yaptığı açıklamada, teknoloji sayesinde ticaret sınırlarının kalktığını belirterek, bu fırsatları dikkate alarak Bahçeşehir Üniversitesi ile yaptıkları iş birliği sonucunda dijital ve sosyal medyada pazarlama yönetimine ilişkin eğitim programı düzenlediklerini kaydetti.

Eğitim programında Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Şafak Şahin, "Dijital Pazarlama", "Sosyal Medya Yönetimi", "İçerik Yönetimi ve Pazarlama" konularında sunum yaptı.

Programı İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz de takip etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:17 Kaynak: AA

Bahçeşehir Üniversitesi, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Murat Özdemir'in Acun Ilıcalı'yı Tehdit Ettiği Video Sosyal Medyada Olay Oldu Metin Hara İle Ayrıldığı İddia Edilen Adriana Lima, Aşk İddialarına Ateş Püskürdü

Down Sendromlu Gencin Komando Andı Sosyal Medyayı Salladı Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:16:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dijital ve Sosyal Medyada Pazarlama Eğitimi Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]