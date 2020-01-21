'Dijital vergi savaşı'nda ateşkes - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Dijital vergi savaşı'nda ateşkes - Son Dakika Ekonomi

'Dijital vergi savaşı'nda ateşkes

20 dakika önce

ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'dijital vergi savaşında' ateşkes kararı aldı.

'Dijital vergi savaşı'nda ateşkes, System.String[]

ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'dijital vergi savaşında' ateşkes kararı aldı. İki ülke arasında yıl sonuna kadar vergi artırımı yapılmayacağı açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:41 
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