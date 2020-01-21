'Dijital vergi savaşı'nda ateşkes

ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'dijital vergi savaşında' ateşkes kararı aldı. İki ülke arasında yıl sonuna kadar vergi artırımı yapılmayacağı açıklandı.

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