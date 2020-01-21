'Dijital vergi savaşı'nda ateşkes
20 dakika önce
ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'dijital vergi savaşında' ateşkes kararı aldı.
ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'dijital vergi savaşında' ateşkes kararı aldı. İki ülke arasında yıl sonuna kadar vergi artırımı yapılmayacağı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:41
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