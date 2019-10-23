Son Dakika Haberleri: Dijital vergiyi ilk uygulayan ülke Türkiye olacak!
Son Dakika Ekonomi Dijital vergiyi ilk uygulayan ülke Türkiye olacak!

Dijital vergiyi ilk uygulayan ülke Türkiye olacak!

16 dakika önce

Dijital ortamlarda sunulan içerikler ile her türlü reklam ve aracılık hizmetlerine yüzde 7.5 oranında vergi geliyor.

Dijital vergiyi ilk uygulayan ülke Türkiye olacak!, System.String[]

Dijital ortamlarda sunulan içerikler ile her türlü reklam ve aracılık hizmetlerine yüzde 7.5 oranında vergi geliyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:04 
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