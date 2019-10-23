Dijital vergiyi ilk uygulayan ülke Türkiye olacak!
16 dakika önce
Dijital ortamlarda sunulan içerikler ile her türlü reklam ve aracılık hizmetlerine yüzde 7.5 oranında vergi geliyor.
Dijital ortamlarda sunulan içerikler ile her türlü reklam ve aracılık hizmetlerine yüzde 7.5 oranında vergi geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:04
Vergi paketinin ayrıntıları netleşmeye başladı: 5 milyon TL'lik eve yeni vergi geliyor McConnell'dan Temsilciler Meclisinde Türkiye çıkışı: Yaptırım uygulamak geri tepebilir Volkswagen Türkiye'den ayrılmayacak Küresel çapta yaşanan gelişmeler mudilere bir ayda 7 ton altın sattırdı