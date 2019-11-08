'Dijital Yönetim ve Kırılma' paneli düzenlenecek

Altınbaş Üniversitesi ve Borsa İstanbul iş birliğiyle Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Çelebi Stratejik Danışmanlık tarafından düzenlenen 'Dijital Yönetim ve Kırılma' paneli düzenleniyor. Panelde, her sektörün temel dinamiklerini köklü değişikliğe uğratan dijitalleşme, dijitalleşmenin küresel etkileri masaya yatırılacak.

Ekonomiden Sorumlu Devlet Eski Bakanı ve Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Işın Çelebi, 'Dijital Yönetim ve Kırılma' paneli hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin geleceğini dijitalleşme yolunda atacağı adımların şekillendireceğini belirten Doç. Dr. Çelebi, üniversite olarak bu alanda Türkiye'nin duayen isimlerini buluşturacakları panelle dijital değişime öncülük etmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin yakın geleceğinde dijitalleşme alanında marka olmuş isimlerle konuşacaklarını aktaran Doç. Dr. Çelebi, "Çin'den Avrupa'ya dijital dönüşümdeki başarılı çalışmalarıyla tanınan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı,TBV Genel Sekreteri Çağdaş Ergin, Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul, Blockchain Türkiye YK Üyesi Dr. Soner Canko, BTC Türk CEO'su Özgür Güneri'nin yanı sıra aralarında Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mahfi Eğilmez, Prof.Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Ercan Gegez, Prof.Dr. Berrin Ceylan Ataman ile Prof.Dr. Ersin Kalaycıoğlu gibi isimlerin yer aldığı çok değerli akademisyenler bir araya gelecek" dedi.

Açılış konuşmasını Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın yapacağı programa Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın da katılması bekleniyor. Borsa İstanbul salonlarında 12 Kasım Salı saat 09: 00'dan itibaren başlayacak oturumlarla sürecek panele katılım biletleri biletix'den temin ediliyor.