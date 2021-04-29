Dijitalde gelecek hedefleyen gençlerle buluşulacak - Son Dakika

Siemens Türkiye, "Dijital Geleceğini Şekillendir" mottosuyla Türkiye genelinden üniversite öğrencileriyle bir araya gelecek. 5 Mayıs'ta online olarak gerçekleştirilecek fuar kapsamında Siemens Türkiye, Siemens Healthineers ve Siemens Gamesa şirketlerinden üst düzey yöneticilerin deneyimlerini aktaracağı bildirildi.

Siemens Türkiye'nin "Dijital Geleceğini Şekillendir" mottosu ile hayata geçireceği Dijital Kariyer Günü'nde öğrencilerin, şirketin yönetim kadrosuyla bir araya geleceği belirtildi. Yapılan açıklamada, Türkiye genelinden üniversite öğrencileri geleceğin dijital yetkinlikleri ve iş yapış şekilleri hakkında merak ettiklerini öğrenme fırsatı yakalayabilecekleri ve sanal stantlar üzerinden Siemens'te çalışma hayatı hakkında bilgi alabilecekleri kaydedildi. Öğrencilerin ayrıca Siemens'te staj, yarı zamanlı işe alım ve tam zamanlı potansiyel iş fırsatlarını görerek kariyer planlaması yapabilecekleri de ifade edildi.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis'in öğrencilerle bir araya geleceği sohbetle başlayacak Dijital Kariyer Günü, İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur, Ar-Ge Direktörü Erdem Alptekin, Dijital Fabrikalar Genel Müdürü Kerim Oal'in konuşmalarıyla devam edecek. Dijital Kariyer Günü global sağlık teknolojisi şirketi Siemens Healthineers'ın Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel ve yenilenebilir enerji alanının küresel ölçekte önde gelen şirketlerinden Siemens Gamesa'nın Türkiye CEO'su Ebru Çiçekliyurt'un da faaliyet gösterdikleri sektörlerin mevcut durumu ve dijital geleceğine dair konuşmalar düzenleyeceği belirtildi. Bütün üniversite öğrencilerine açık olan Dijital Kariyer Günü www.siemensdigitalcareerday.com adresinden takip edilebilecek.