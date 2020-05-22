Dijitale uzaktım şimdi hayatım online

USTA sanatçı Ahmet Özhan, sunuculuğunu Seren Fosforoğlu'nun üstlendiği ve Facebook üzerinden canlı yayınlanan "Eskimeyen Dostlar" programının konuk oldu. Sanatçı, karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı: "Bu şartlar bize evde daha hamarat olma yollarını öğretti. Şu anda sizinle yaptığımız gibi fevkalade online bir hayatımız oldu. Dijitalle daha yakın olmaya çalıştım çünkü daha önce pek bir işim yoktu. Şimdi artık hayatımda."



Ailesinin kendisini konservatuvara yazdırmasıyla müziğe başladığını belirten Özhan, "Hiç beklemediğim bir zamanda da kendimi sahnede buldum. Müzikle yaşadım. Müzik, işim, aşım, aşkım oldu. Müzikten başka bir meselem olmadı hayatta" dedi. Sanatçı ayrıca nostaljiyi sevmediğini söyledi ve ekledi: "Bugünü değerlendirmek varken dünü niye özleyelim?"



Ahmet Özhan, 4 yaşında ilahiler okumaya başladığını ve konservatuvarda dini müzik dersleri aldığını söyledi.